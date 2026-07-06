Более 115 тысяч игроков выступили против отказа PlayStation от игр на дисках

Петиция Don't Kill the Disc набрала более 115 тысяч подписей за несколько дней
Недовольство планами PlayStation отказаться от выпуска новых игр на физических носителях продолжает нарастать. Петиция Don't Kill the Disc на платформе Change.org за первые четыре дня собрала более 115 тыс. подписей.
Авторы петиции отмечают, что физические копии игр предоставляют владельцам дополнительные возможности: их можно перепродать, обменять, подарить или оставить в коллекции. По их мнению, коробочные версии с кодом для загрузки не являются полноценной заменой дискам, поскольку фактически представляют собой лишь цифровую лицензию.
В обращении также упоминаются случаи удаления ранее приобретенного цифрового контента из библиотек пользователей и прекращения продаж отдельных игр вскоре после их выхода. Организаторы подчеркивают, что не выступают против цифровой дистрибуции, но считают важным сохранить для покупателей возможность выбора между цифровыми и физическими изданиями.
Кроме того, авторы инициативы предупреждают, что полный отказ от дисков может негативно сказаться на компаниях, связанных с производством физических носителей, логистикой и розничной торговлей, что потенциально приведет к сокращению рабочих мест в отрасли.
Инициатива была запущена по предложению представителя канадского игрового ритейлера PnP Games. На фоне обсуждения пользователи активно критикуют решение компании в социальных сетях, а часть владельцев консолей заявляет об отказе от подписки PS Plus.
Ранее сообщалось, что отказ Sony от дисков ударит по магазинам, разработчикам и коллекционерам.