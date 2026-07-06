Портативную консоль AyaNeo Next 2 в топовой версии оценили в 409 тысяч рублей

Компания AyaNeo объявила о возобновлении поставок портативной игровой консоли Next 2 и выходе устройства на международный рынок. В марте производитель приостановил продажи из-за дефицита и резкого роста цен на чипы памяти, сообщает Videocardz.

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О расширении географии продаж сообщил генеральный директор компании в ходе последней презентации. Он подтвердил, что первые международные поставки Windows-консоли начнутся к концу июля. До этого Next 2 была доступна только на рынках Азии.

В рамках презентации также отмечалось, что дальнейшее пополнение складских запасов ограничено из-за сохраняющегося удорожания памяти. Компания заявляет, что вернется к стабильным поставкам после нормализации рыночной ситуации.

Компания частично возобновила прием заказов на отдельные конфигурации Next 2. Версия с процессором Ryzen AI Max 385, 32 ГБ оперативной памяти и SSD на 1 ТБ оценена в $2999 (около 231,6 тыс. руб.). Модель с Ryzen AI Max+ 395, 64 ГБ ОЗУ и 1 ТБ SSD предлагается за $3699 (около 285,6 тыс. руб.). Топовая версия с Ryzen AI Max+ 395, 128 ГБ унифицированной памяти и SSD на 2 ТБ оценивается уже в $5299 (около 409,2 тыс. руб.).

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