Инженер показал отмененный прототип PlayStation PUGA

Инженер Брайан Ватсон во время лекции, опубликованной на YouTube-канале музея ретротехники The Retro Collective, впервые продемонстрировал рабочий прототип PlayStation PUGA. Это консоль Sony, которая объединяла геймпад DualShock и аппаратную платформу первой PlayStation.

Устройство было практически готово к коммерческому запуску, однако проект отменили незадолго до релиза. По словам Ватсона, PlayStation PUGA оснащалась встроенным «железом» PS1, картой памяти объемом 4 ГБ с предустановленными играми и подключалась к телевизору через композитный AV-кабель. Питание обеспечивали четыре батарейки формата AAA.

Проект создавался специально для рынка Бразилии, где в то время действовали жесткие ограничения на импорт электроники. Sony рассчитывала предложить локально производимое устройство, соответствующее требованиям местного законодательства.

Прототип полностью работал и без проблем запускал игры. Однако серийное производство так и не началось. Причиной стали сложности с лицензированием: Sony не удалось согласовать условия выплат правообладателям игр, входивших в комплект. В результате проект оказался экономически нецелесообразным и был закрыт.