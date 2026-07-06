Отказ Sony от дисков ударит по магазинам, разработчикам и коллекционерам

Решение Sony прекратить выпуск новых игр на оптических дисках с января 2028 года может привести к масштабным изменениям на рынке видеоигр. Последствия затронут не только розничные сети, но и игроков, а также независимых разработчиков, сообщает Nikkei Asia.

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По данным издания, в прошлом финансовом году физические копии обеспечили около 5% выручки Sony от продажи программного обеспечения. Несмотря на небольшую долю, речь идет примерно о $900 млн, что остается значительным объемом продаж.

Переход на цифровую дистрибуцию сделает покупку игр удобнее, однако коллекционеры лишатся возможности приобретать новые издания на дисках. Кроме того, цифровые версии нельзя свободно перепродавать или обменивать, как это было с физическими носителями.

Ожидается, что часть издателей сохранит коробочные версии игр, однако вместо дисков внутри будут размещаться коды для загрузки. По слухам, Sony не планирует создавать механизм перепродажи цифровых лицензий.

Для специализированных игровых магазинов это станет очередным ударом. Продажи физических копий снижаются уже несколько лет, и некоторые ритейлеры, особенно в Японии, начали переориентировать бизнес на другие категории товаров, включая одежду.

Эксперты также предупреждают, что небольшие студии могут потерять важный канал продвижения своих проектов, поскольку полки магазинов долгое время служили дополнительной витриной для новых релизов. На этом фоне аналитики не исключают, что следующее поколение PlayStation выйдет исключительно в цифровом формате.

Ранее инженер показал отмененный прототип PlayStation PUGA.