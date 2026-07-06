В Steam Machine после обновления может сломаться видеокарта

Спустя несколько дней после начала продаж Steam Machine в сети появились первые сообщения о возможной серьезной аппаратной неисправности устройства. Один из первых владельцев консоли рассказал, что она перестала работать после установки последнего обновления прошивки, сообщает Eurogamer.

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Пользователь успел провести около пяти минут за игрой в No Man's Sky и установить обновление системы. После перезагрузки устройство перестало включаться, а на передней панели загорелся красный световой индикатор. В сообществе пользователей этот сбой уже получил неофициальное название Red Line of Death, отсылающее к сбою Xbox 360 — Red Ring of Death.

Красный индикатор в Steam Machine является кодом диагностики, который, согласно документации Valve, указывает на обнаруженный системой сбой графического процессора (GPU).

О похожей проблеме сообщил еще один пользователь форума Reddit. По его словам, после возникновения ошибки консоль перестала выводить изображение на монитор, что также может свидетельствовать о неисправности графической подсистемы.

На тематическом форуме Reddit владельцы Steam Machine предлагают различные способы устранения неполадки, однако подтвержденного решения пока нет. Наиболее распространенная рекомендация — обратиться в службу поддержки Valve для диагностики устройства и его возможной замены по гарантии. При этом пользователи отмечают, что ограниченные объемы поставок могут осложнить процесс обмена.

Пока неизвестно, носит ли проблема единичный характер или затрагивает более широкую партию устройств.

Ранее сообщалось, что Microsoft третий раз за год подняла цены на Xbox.