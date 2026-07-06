Геймер запустил GTA V при помощи калькулятора с цветным экраном

Энтузиаст продемонстрировал необычный способ поиграть в GTA V с помощью графического калькулятора TI-84 Plus CE. Видео с демонстрацией появилось на форуме Reddit и быстро привлекло внимание пользователей.

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На кадрах игра отображается на небольшом цветном экране калькулятора, а управление осуществляется его клавишами. Однако GTA V запускается не на самом устройстве: специальное программное обеспечение передает видеопоток с компьютера на дисплей калькулятора, а затем отправляет обратно сигналы от нажатия кнопок. Таким образом, TI-84 Plus CE выступает лишь в качестве миниатюрного экрана и контроллера, тогда как сама игра работает на ПК.

Из-за ограниченной пропускной способности интерфейса производительность остается крайне низкой – изображение обновляется примерно с частотой один кадр в секунду. Несмотря на это, проект представляет собой техническую демонстрацию возможностей устройства, а не способ комфортно играть в GTA V.

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