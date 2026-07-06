Названы самые популярные сборки ПК среди пользователей Steam

Valve опубликовала статистику оборудования пользователей Steam за июнь 2026 года. Наиболее заметным изменением стало обновление лидера среди видеокарт: впервые первое место в рейтинге заняла мобильная GeForce RTX 4060.

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По итогам месяца GeForce RTX 4060 Laptop заняла первое место с долей 4,02%, опередив настольную GeForce RTX 3060, которая долгое время оставалась самой распространенной видеокартой среди пользователей Steam. Теперь ее доля составляет 3,88%.

Статистика также указывает на постепенное распространение видеокарт GeForce RTX 50-й серии. Наибольший месячный прирост продемонстрировала мобильная GeForce RTX 5060, увеличившая свою долю на 0,65%. Настольные GeForce RTX 5060, RTX 5060 Ti и RTX 5070 прибавили по 0,2%.

Среди решений AMD наиболее заметную динамику показала Radeon RX 9070 XT, доля которой выросла до 1,35%. При этом Apple M2 заняла долю в 1,96%, что выше, чем у мобильных GeForce RTX 3060 (1,85%) и GeForce RTX 4050 (1,65%).

Intel укрепила позиции в процессорах, увеличив долю до 55,08%, тогда как показатель AMD снизился до 44,92%. Также продолжается переход пользователей на более производительные процессоры. Шестиядерные модели остаются наиболее распространенными с долей 28,51%. Доля восьмиядерных процессоров достигла 27,35%, а 16-ядерных — 6,12%.

Среди прочих данных отмечают, что в игровых ПК по-прежнему доминируют системы с 16 ГБ оперативной памяти (41,57%) и 32 ГБ (36,79%), разрешение экрана Full HD (1920х1080) установлено у 51,12% пользователей, а WQXGA (2560х1600) — у 5,64%.

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