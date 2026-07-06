Netflix работает над сериалом по мотивам игры Persona

Стриминговый сервис Netflix готовит игровой сериал по мотивам легендарной франшизы Persona. По данным издания Variety, сценаристом шоу выступит Кристофер Монфетт, работавший над сериалами "911 служба спасения" и "Звездный путь: Пикар".

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Продюсированием займутся представители студии 21 Laps, ранее работавшей над "Очень странными делами" (18+), а также студии Story Kitchen, которая специализируется на экранизациях видеоигр.

Исполнительным продюсером станет Тору Накахара из SEGA.

Серия игр появилась в 1996 году, в настоящий момент она насчитывает шесть частей.

Сюжеты "Персоны" посвящены японским старшеклассникам, которые совмещают учебу в школе с битвами против злодеев. При этом повседневной жизни уделяется столько же времени, сколько и сражениям, в которых герои используют "Персоны" - переосмысленные юнговские архетипы, отражающие психику каждого персонажа.

Начиная с 2006 года игры серии включают в себя элементы симулятора жизни.

Кстати

Persona, изначально задуманная как продолжение ролевой игры Shin Megami Tensei, не выпускавшейся за пределами Японии, стала крупным мировым хитом - по данным на 2024 год совокупные продажи игр серии превысили 22 миллиона копий. Большая их часть пришлась на пятую часть (13 миллионов).

Франшиза включает в себя основанные на играх аниме, мангу и книги.