Все главные надежды России на Esports World Cup 2026

Все главные надежды России: полный состав.

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1 июля в Париже стартовали соревнования в рамках Esports World Cup 2026, аналога Олимпийских игр для киберспортсменов с рекордным призовым фондом $ 75 млн. В столицу Франции съезжаются 2000 участников из более чем 80 стран мира, и россияне традиционно будут фаворитами в нескольких популярных играх.

Всего от России на турнире примут участие минимум 92 киберспортсмена: это представители 19 отечественных команд, а также участники в соло-дисциплинах и отдельные игроки зарубежных клубов. Перед стартом Кубка мира мы готовы рассказать, кто из них будет претендовать на награды.

Valorant

Когда смотреть: со 2 по 12 июля Призовой фонд: $ 2 млн Участники из России: Chronicle (Vitality), something (Paper Rex), SUYGETSU (Karmine Comp), Jemkin (RRQ), Kr1stal (Global Esports), Rarga (XLG) и F4ngeer (All Gamers).

Кубок мира откроет турнир по шутеру Valorant, предварительные матчи которого стартуют ещё до официального старта EWC. В игре от создателей Лиги Легенд нет сильных российских команд, зато отдельные игроки выступают за несколько топ-клубов из Европы и Азии.

Больше всего шансов на трофей у Ильи something Петрова из индонезийской Paper Rex — в 2026 году он играл в финалах обоих «Мастерсов». Близок к успеху состав Vitality с опытным Тимофеем Chronicle Хромовым, который занял второе место на последнем чемпионате мира. Остальные тоже приезжают в Париж не в роли статистов и могут добраться до решающих матчей.

Dota 2

Когда смотреть: с 6 по 18 июля Призовой фонд: $ 2 млн Участники из России: команды Team Spirit, PARIVISION, BetBoom Team, Level UP, Poor Rangers, Team Yandex, L1GA Team, игроки Nightfall (Aurora), Pure (1w Team), Malr1ne (Falcons) и yamich (MOUZ).

Наибольшие шансы на трофей будут у наших дотеров. В число фаворитов входят сразу несколько российских команд: это Team Yandex, PARIVISION и BetBoom Team. Иван Pure Москаленко вместе с Tundra (сейчас состав перешёл 1win) выиграл четыре топ-турнира в сезоне-2025/2026, а Станислав Malr1ne Поторак выступит на EWC в статусе действующего чемпиона The International.

Достойных соперников у наших команд и игроков не так много: наших представителей нет только в ростерах Team LIquid, LGD Gaming и Xtreme Gaming. А остальные участники чемпионата вряд ли смогут побороться даже за выход в плей-офф — сюрпризов скорее ждут от наших парней из Poor Rangers или L1GA Team.

Apex Legends

Когда смотреть: с 7 по 11 июля Призовой фонд: $ 2 млн Участники из России: команды Virtus.pro, Aurora, ZiPLine Mafia, а также игрок 1kxst (Heretics).

Результаты наших игроков в Apex Legends в последние годы нельзя назвать удачными. Но прямо сейчас наступила светлая полоса — и такое большое представительство россиян на одном из главных турниров уже стало успехом.

При этом Virtus.pro и Aurora заняли два первых места в рамках главной европейской лиги ALGS: 2026 Split 1 Pro League, так что точно будут претендовать на победу. ZiPLine Mafia это касается в меньшей степени — российский коллектив дебютирует на таком большом турнире. Также на ивенте выступит Андрей 1kxst Васильев из европейской Heretics — как и «мафиози», он будет целиться в топ-10.

Mobile Legends: Bang Bang

Когда смотреть: с 13 по 17 июля (женщины), с 22 июля по 1 августа (мужчины) Призовой фонд: $ 500 тыс. для женщин + $ 3 млн для мужчин Участники из России: команда Geltek Cyber Team и Minun из Virtus.pro (ж) + команда Team Spirit (м).

Мобильная стратегия в духе Dota 2 и LoL будет единственной игрой Кубка мира, по которой пройдут сразу два турнира — мужской и женский. Девушки сразятся на чемпионате мира MLBB Women's International 2026, тогда как парни — на Mid-Season Cup 2026, втором по важности турнире сезона.

В главном турнире наш регион представит Team Spirit, которая трижды подряд входит в топ-6 чемпионата мира и без шансов выигрывает все соревнования в Восточной Европе. Дотянуться до грандов из Индонезии и Филиппин у «драконов» пока не выходит, но, возможно, в этот раз всё изменится.

У девушек ситуация такая же: фавориты из стран Юго-Восточной Азии крайне редко проигрывают представителям Запада. Однако Kioway из Geltek Cyber Team и Елизавета Minun Рукавишникова уже добирались до полуфинала EWC в 2024 году — и пусть сейчас у одной новые тиммейты, а вторая выступает за арабский ростер VP, надежда на яркое выступление остаётся.

PUBG

Когда смотреть: с 21 по 26 июля Призовой фонд: $ 2 млн Участники из России: составы Twisted Minds и Team Vitality.

Российские команды претендуют на победу на любом турнире по королевской битве PUBG — хотя конкретно в этом сезоне им не очень везёт. На Кубок мира отобрались лишь два наших коллектива, хотя обычно их было больше. А действующие чемпионы EWC из Twisted Minds в этом году только однажды попали в топ-3 на крупном турнире.

У Vitality дела ещё хуже: на ивентах PUBG Global Series 2026 «пчёлы» два раза занимали восьмое место, а остальные четыре раза не попадали даже в топ-10. Впрочем, надежда ещё есть: дистанция до лидеров сезона незначительна, опыт у наших ребят есть, а в PUBG слишком многое зависит от случайностей.

Шахматы

Когда смотреть: с 11 по 15 августа Призовой фонд: $ 1,5 млн Участники из России: Ян Непомнящий (Aurora), Андрей Есипенко (Virtus.pro).

Популярность интернет-шахмат во времена коронавируса заставила взглянуть на битву гроссмейстеров как на киберспортивную игру, хотя в сообществе это всё ещё считается экзотикой. Впервые шахматы появились на Esports World Cup год назад: вместо доски шахматисты используют монитор и мышь, хотя находятся рядом, а время сокращено до минимума (контроль 10 минут).

Неизменными остаются лишь герои — выступают на EWC те же игроки, что и на традиционных турнирах, только каждый представляет какой-то клуб. Россияне на больших ивентах в последнее время не радуют результатами, но в формате блица и Непомнящий, и Есипенко могут приятно удивить. К этому дуэту могут присоединиться и другие наши шахматисты — за неделю до старта в Париже пройдёт квалификация последнего шанса.

Fortnite

Когда смотреть: с 19 по 22 августа Призовой фонд: $ 1 млн Участники из России: panzer (Geekay), Malibuca (BIG), SwizzY (Havok).

Соревновательный Fortnite возвращается на Кубок мира после отсутствия в 2025-м. От России на турнир отправляются три игрока, которые точно будут бороться за победу со своими напарниками из Европы.

Данила Malibuca Яковенко несколько недель назад выиграл мэйджор в Дюссельдорфе, а в 2022 году побеждал на фестивале Gamers8 (предшественнике EWC). Егор SwizzY Лучко — действующий чемпион мира в формате «трио» и двукратный победитель европейского мэйджора. Panzer пока не такой титулованный, однако на том же ЧМ в прошлом сентябре стал третьим, а сейчас проводит очень яркий сезон.

Counter-Strike 2

Когда смотреть: с 12 по 23 августа Призовой фонд: $ 2 млн Участники из России: команды BetBoom Team, PARIVISION, Team Spirit, magic, игроки m0NESY, kyosuke (Falcons), kl1m (MIBR).

Закрывать Кубок мира будет большой турнир по Counter-Strike 2 — ещё одна возможность взять кубок для наших игроков. В число фаворитов входит чемпион недавнего мэйджора Team Falcons с двумя россиянами в составе, а также Team Spirit. Возможно, в борьбу за победу также смогут включиться BetBoom Team и PARIVISION.

Последние четыре команды-участницы также определятся незадолго до старта на открытых квалификациях: в них примут участие все, кто захочет и сможет приехать в Париж. Вероятно, в их числе окажутся ещё несколько игроков из России — например, клуб Симпла BC.Game с Денисом electronic Шариповым.

Другие игры

Российские игроки также будут представлены в некоторых других дисциплинах, хотя их фаворитами назвать уже сложно. Впрочем, кто-то всегда может удивить.

В других играх наши геймеры участия не примут. Одни просто не очень популярны, как CrossFire и Honor of Kings. В других (League of Legends, Overwatch, FC 26 и Rocket League) результаты команд и игроков из России не позволяют выходить на столь крупные ивенты.

Тем не менее у наших киберспортсменов будет достаточно способов показать себя. Первые матчи Esports World Cup 2026 пройдут уже в среду — Verso Time входит в число главных претендентов на уайлд-кард по Mobile Legends: Bang Bang.