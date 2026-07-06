Компьютерные игры про российскую историю получили господдержку

Видеоигра «Война миров: Сибирь» выиграла грант в размере от 800 млн до 1 млрд рублей от Института развития интернета. В основе сюжета нападение марсиан на Землю, но местом действия становится не Англия, как у Герберта Уэллса, а альтернативная Российская империя конца XIX века.

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Другой исторический проект, «Земский собор: Решающий выбор», получил грант на 250 млн рублей. Это продолжение приключенческого экшена от третьего лица, посвященное событиям Смутного времени. Господдержку получили проекты игр про Великую Отечественную войну, спецподразделение «Альфа» и освоение космоса. Гранты были вручены в рамках конкурса на создание национального контента.

Насколько удачно в России создают исторические видеоигры и как на них реагируют потребители, рассуждает гендиректор компании Games for gamers, преподаватель Высшей школы экономики Константин Сахнов:

Константин Сахнов гендиректор компании Games for gamers, преподаватель Высшей школы экономики

«Война миров: Сибирь» — это, наверное, один из первых российских проектов, который приближается к бюджетам игр, которые стоят в разработке 50 млн долларов и больше, что достаточно серьезная сумма для разработки игр, дороже, чем многие кинофильмы. И, соответственно, это должно стать залогом качества. Что касается игры «Земский собор: Решающий выбор», это известное продолжение серии, которая идет со Смуты уже достаточно долго. Совершенно логично, что институт развития интернета продолжает инвестиции в эту студию, в этот проект. Большие исторические видеоигры набирают популярность в России. Большинство исторических игр наши разработчики делают про период Второй мировой войны. Он достаточно понятный, популярный, в том числе и в мире, не только в России. Этот сеттинг хорошо подходит и для потребления на западном рынке, и для любителей стратегических игр, экшен-игр, ролевых игр. Он достаточно универсальный в мире. Про славянский сеттинг, имперскую Россию, сеттинги народов России практически ничего не известно на Западе и в Китае. Поэтому выпускать игры в этом сеттинге для обычных рядовых разработчиков, не обладающих миллиардными бюджетами, — это рискованная затея. Поэтому так хорошо, что есть большие мастодонты, которые двигают эту тему, популяризируют наш сеттинг, нашу культуру, чтобы другие могли идти по этому проторенному пути, и, соответственно, их игры набирали популярность».

Последним суперуспешной видеоигрой российского производства стал шутер Atomic Heart от студии Mundfish. Основная команда разработчиков находилась в России. При этом юридически студия была зарегистрирована на Кипре. Проект получил широкую известность благодаря уникальному ретрофутуристическому сеттингу, вдохновленному советской эстетикой. Аудитория игры превысила 10 млн человек.