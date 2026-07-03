Как найти сокровища в Сотояме в Forza Horizon 6: гайд
В Forza Horizon 6 наступил зимний сезон — пришла пора вновь отправляться на поиски сундуков с сокровищами. Теперь игрокам нужно отыскать спрятанный клад в Сотояме. Портал PC Gamer рассказал, как его найти.
На этой неделе сундук, который нужно найти в рамках охоты за сокровищами, спрятан в Сотояме — рядом с маленькой деревянной хижиной в холмах на дальнем севере региона. По факту, он ждет практически в самой северной части карты.
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- Поднимитесь в заснеженные горы на севере, к северо-востоку от Сотоямы
- Найдите съезд, который ведет к деревянной хижине
- Врежьтесь в сундук, чтобы открыть его и завершить испытание
Как обычно, в награду охотники за сокровищами получат три очка фестивального плейлиста, 5 000 опыта и 100 000 кредитов. Очки уйдут на награды второй серии, в число которых входят 1993 Porsche 911 Turbo S Leichtbau и 2018 Lotus Exige Cup 430.