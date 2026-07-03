Steam Machine не впечатлила бывшего президента PlayStation

Ветеран PlayStation Сюхэй Ёсида опробовал Steam Machine. Новинка Valve не смогла его впечатлить.

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«Система по умолчанию рекомендует разрешение 1080p — неужели я возвращаюсь во времена PS4?», — написал Ёсида.

Он добавил, что производительность Steam Machine оставляет желать лучшего, а её цена далека от дружелюбной. По мнению Ёсиды, рекомендовать консоль Valve можно только для исследований, но не как покупку для игроков. Плюсом ветеран индустрии назвал возможность включать игры из Steam на телевизоре в гостиной. Кстати, Steam Controller ему понравился.

Напомним, что поставки Steam Machine начались с 29 июня. Цены на неё начинаются с 1049 долларов. Журналисты в обзорах отметили, что консоль ощущается слабой, особенно за такие деньги. А Valve потребовала снять с продажи Steam Machine в виде куба-компаньона из Portal.