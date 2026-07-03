Авторы Wreckfest 2 раскрыли планы на будущее после обновления с новой прогрессией
Авторы Wreckfest 2 подготовили обновлённую дорожную карту, приуроченную к запуску восьмого контентного обновления. Оно уже доступно для загрузки для всех владельцев гоночной игры в раннем доступе. Среди ключевых новинок стоит выделить следующие пункты:
- Новые тачки Bullet и Jackal.
- 10 новых испытаний и аналогичное количество новых гонок.
- Обновлённая прогрессия игрока.
- Новая мини-карта.
- Возможность делиться раскрасками тачек.
- Улучшенные оптимизация, физика повреждений и другие аспекты игры.
Также создатели Wreckfest 2 уже вовсю трудятся над девятым контентным обновлением, которое должно выйти осенью 2026 года. Увы, подробностей о нём нет — известно лишь о появлении новых гоночных трасс и машин. Другие новшества будут реализованы на основе пожеланий сообщества.
Что касается полноценного релиза, то его окно неизвестно. В версии 1.0 разработчики планируют ввести режим карьеры и многопользовательские режимы с прогрессией, полную кастомизацию автомобилей с точки зрения «внутрянки» под капотом и внешнего вида, а также поддержку модификаций и турниров.
Напомним, что Wreckfest 2 находится в раннем доступе с марта 2025 года. За прошедшее время гоночная игра получила «в основном положительные» пользовательские обзоры в Steam. Аудитория хвалит агрессивный стиль гонок, реалистичные повреждения и креативный подход на фоне остальных популярных автосимуляторов.