Авторы Wreckfest 2 раскрыли планы на будущее

Авторы Wreckfest 2 подготовили обновлённую дорожную карту, приуроченную к запуску восьмого контентного обновления. Оно уже доступно для загрузки для всех владельцев гоночной игры в раннем доступе. Среди ключевых новинок стоит выделить следующие пункты:

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Новые тачки Bullet и Jackal.

10 новых испытаний и аналогичное количество новых гонок.

Обновлённая прогрессия игрока.

Новая мини-карта.

Возможность делиться раскрасками тачек.

Улучшенные оптимизация, физика повреждений и другие аспекты игры.

Также создатели Wreckfest 2 уже вовсю трудятся над девятым контентным обновлением, которое должно выйти осенью 2026 года. Увы, подробностей о нём нет — известно лишь о появлении новых гоночных трасс и машин. Другие новшества будут реализованы на основе пожеланий сообщества.

Что касается полноценного релиза, то его окно неизвестно. В версии 1.0 разработчики планируют ввести режим карьеры и многопользовательские режимы с прогрессией, полную кастомизацию автомобилей с точки зрения «внутрянки» под капотом и внешнего вида, а также поддержку модификаций и турниров.

Напомним, что Wreckfest 2 находится в раннем доступе с марта 2025 года. За прошедшее время гоночная игра получила «в основном положительные» пользовательские обзоры в Steam. Аудитория хвалит агрессивный стиль гонок, реалистичные повреждения и креативный подход на фоне остальных популярных автосимуляторов.