Геймер Геймерович: обзор смартфона Infinix GT 50 Pro

Китайский бренд Infinix выпустил на российский рынок новую модель своей игровой линейки - GT 50 Pro.

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Это геймерское устройство. Очень геймерское. Нарочито геймерское. А геймеры, как известно, любят цифры: их хлебом не корми - дай помериться гигабайтами, терафлопсами и FPS.

Но нам хочется рассказать о новинке более широкой аудитории - так, чтобы читателю не пришлось продираться сквозь тонны показателей и жутких иностранных аббревиатур. Поэтому сократим их количество до необходимого минимума и сосредоточимся на эмоциях и ощущениях, которые способен подарить этот девайс.

Позиционирование, цена и комплектация: коробка с сюрпризом

Линейка GT занимает у Infinix флагманское положение - даже с учетом того, что комплектуется не самым топовым железом. В рамках серии выходили также ноутбуки и планшеты, но именно смартфону отводится самая массовая роль.

Цена стартует от 43 тысяч рублей.

Отдельно хочется поговорить об упаковке. В стандартных обзорах уделять коробке повышенное внимание - моветон, пускай некоторые и выстроили на этом аспекте неплохую карьеру. Но в случае с GT 50 Pro не отдать упаковке должное было бы попросту невежливо.

Гаджет поставляется в массивной картонной коробке, оформленной в коллаборации с PUBG Mobile.

Внутри пользователя ждут две секции: в одной - собственно смартфон, во второй - внешний магнитный кулер MagCharge Cooler 2.0, который заодно умеет работать беспроводной зарядкой.

Комплект дополняют адаптер питания на 45 Вт, кабель, защитная пленка, фирменный чехол с магнитным кольцом под кулер, скрепка для SIM, документация и подарочный код для PUBG Mobile. Набор, прямо скажем, исчерпывающий - распаковка ощущается как отдельное маленькое событие.

Дизайн и экран: болид на офисном столе

Infinix GT 50 Pro даже не пытается быть приземленным. Он не прикидывается нормисным офисным трудягой - вся его внешность открыто кричит о геймерской сути, которой он не стесняется, а откровенно бравирует. Силуэтом и очертаниями аппарат напоминает нечто среднее между гоночным болидом и космическим кораблем.

Сзади на корпусе - светодиодные полосы с настраиваемой RGB-подсветкой, на которые можно повесить уведомления, звонки и другие сценарии.

Но главный скелетон-акцент - видимая за прозрачной крышкой система жидкостного охлаждения. Как V8, возвышающийся над капотом маслкара, когда функциональность удачно сочетается с демонстрацией характера. Если наклонить смартфон, видно, как жидкость перетекает по контурам - залипательно.

Положите GT 50 Pro на стол - и всем в помещении сразу станет понятно, кто здесь главный Геймер Геймерович.

Правда, на ощупь болид оказывается скромнее, чем на вид: и рамка, и задняя крышка здесь пластиковые, а глянец охотно собирает отпечатки пальцев. С другой стороны, в комплекте есть чехол, а корпусу это позволяет оставаться легким.

На выбор три расцветки: черная, серая и красная.

С лицевой стороной тоже все хорошо: 6,78-дюймовая AMOLED-матрица с разрешением 1,5K и частотой обновления 144 Гц. Картинка сочная, плавная, запаса яркости хватает даже на солнце - большего от экрана в этом классе и не попросишь.

Прикрыт дисплей фирменным стеклом Corning. А вот комплектная пленка на него с завода не наклеена - мы такое осуждаем. Дело даже не в пятистах рублях, которые придется отдать за поклейку, если геймерские лапки заточены исключительно под геймпад и сенсорный экран. Дело в принципе: даже у ультрабюджетников пленки наклеены с завода.

Заодно проговорим про защиту от воды и пыли: она здесь скорее номинальная, и под дождем смартфон вполне может "поплыть". Но с учетом позиционирования это простительно - киберспортивные чемпионаты под проливным ливнем пока никто не проводит.

Аппаратные мощности, геймерские особенности и ПО

Здесь Infinix радикально отличается от именитых "игровиков" вроде ASUS ROG Phone или Nubia RedMagic (а Lenovo со своими Legion и вовсе сошла с мобильной дистанции). Компания не гонится за самым топовым железом, взвинчивающим ценник до монструозных значений, - все очки вложены в оптимизацию.

Используется процессор MediaTek Dimensity 8400 Ultimate в связке с 12 ГБ оперативной памяти и накопителем на 256 или 512 Гб. Это не эконом-класс, а что-то по верхней границе субфлагманского уровня: в синтетике аппарат выбивает свыше двух миллионов "попугаев", в повседневных задачах ведет себя более чем адекватно, а запаса мощности хватит на несколько лет вперед.

Геймерские же возможности реализуются через прямое взаимодействие с разработчиками. Самый наглядный пример изображен прямо на коробке: PUBG Mobile напрямую сотрудничает с Infinix, и GT-смартфоны выступают официальными девайсами на крупных международных турнирах. В аналогичном направлении ведется работа с авторами проектов miHoYo, Call of Duty: Mobile, Mobile Legends: Bang Bang, Free Fire и Standoff 2 - в этих дисциплинах заявлена поддержка 144 кадров в секунду.

Во многом именно благодаря этому реализованы фирменные фишки: повышенная герцовка, плавность, объемная виброотдача и нативная поддержка триггеров на корпусе.

С ними смартфон превращается в полноценный геймпад без дополнительного оборудования - удобно не только в шутерах, но и в гонках, экшенах и играх других жанров.

Про прошивку. В базе - Android 16, поверх - фирменная оболочка XOS 16, а сверху еще одна, чисто геймерская надстройка утилит. Получается слоеный пирог из ПО, который в теории должен тормозить, но на деле прекрасно работает. Потому что сделан ровно для обратного: выключать ненужные функции, ограничивать звонки и уведомления и вручную высвобождать оперативную память под максимальную производительность непосредственно в играх.

Обязательно скажем и про неочевидное - то, о чем говорят мало. Речь об утилитах GameHub и GameNative. Это прослойки-трансляторы, позволяющие запускать на Android обычные компьютерные игры, в том числе из вашей библиотеки Steam. Уже сейчас через них можно закрыть огромное количество бэклога и прекрасно гонять в ПК-классику примерно до 2020 года выпуска: серии Batman: Arkham, Half-Life, Mass Effect, Portal, Resident Evil, BioShock, Fallout, Dead Space и десятки других игр.

Ну и про традиционные эмуляторы забывать не стоит: по сути, аппарату по зубам вся консольная классика вплоть до поколения PlayStation 2 - с точечными вылазками даже на территорию Nintendo Switch.

Единственное "но" использования в режиме ретрокомбайна - отсутствие слота для карты памяти. Стим-бэклог, ромы и сами игры придется размещать во встроенном накопителе, так что если планируете размах - присмотритесь сразу к версии на 512 Гб.

DLC-пакет: автономность, охлаждение и звук

Олды помнят: мобильный гейминг существовал и тридцать лет назад, но был занятием весьма непродолжительным. Портативные консоли поедали пальчиковые батарейки как не в себя, и по сути это была такая околорозеточная история - с вечным подсчетом оставшихся элементов питания в ящике стола.

С GT 50 Pro все совсем не так. Аккумулятор на 6500 мАч позволяет устраивать по-настоящему долгие марафоны: в среднем - порядка восьми-десяти часов непрерывной игры, а в смешанном режиме гаджет спокойно доживает до конца вторых суток. Комплектная зарядка заливает половину батареи примерно за полчаса.

Нагрев при этом руками почти не ощущается. Ну еще бы - за прозрачной крышкой в прямом эфире наглядно видно, как трудится жидкостное охлаждение: испарительная камера с микронасосом гоняет хладагент по контурам и отводит тепло от самых горячих компонентов, не давая смартфону сбрасывать производительность.

А для совсем уж жарких баталий есть тот самый магнитный кулер из комплекта - он же беспроводная зарядка. Ультимативная имба: примагнитили к спинке - и аксессуар одновременно охлаждает корпус и подает питание напрямую на плату, минуя аккумулятор и сберегая его ресурс.

Отдельный респект - за звук. Здесь полноценные стереодинамики с поддержкой Dolby Atmos - опция из ультрапремиального сегмента, которую встретишь далеко не в каждом флагмане. Технология раскладывает звук на виртуальные объекты в пространстве, и это не только про эффектное кино: в шутерах позиционирование шагов и выстрелов дает вполне осязаемое тактическое преимущество даже без наушников.

Вот только 3,5-мм разъема в корпусе не нашлось - любителям проводных "ушей" придется обзавестись переходником.

Камера: без гонки за мегапикселями

Игровые смартфоны никогда не претендовали на лавры камерофонов. Покупают их совсем по другим причинам, поэтому многие вендоры до сих пор относятся к фотомодулю по остаточному принципу. В Infinix решили поступить иначе.

В основном блоке - 50-мегапиксельный сенсор со светосильной оптикой и ультраширокоугольный модуль на 8 Мп, спереди - фронталка на 13 Мп.

В Infinix не стали гнаться за цифрами и вставлять объективы на 100-200 мегапикселей ради красивой строчки в характеристиках.

Вместо этого основной модуль получил оптическую стабилизацию, которая вместе с алгоритмами обеспечивает достойное качество съемки.

Днем GT 50 Pro снимает уверенно. Фотографии получаются детализированными, с естественной цветопередачей и неплохим динамическим диапазоном. Автоматика не стремится выкрутить насыщенность до кислотных оттенков, благодаря чему снимки выглядят натурально и не требуют обязательной последующей обработки.

С видеосъемкой ситуация похожая. Ролики пишутся вплоть до 4K - в том числе на фронтальную камеру, что для игрового аппарата скорее приятный бонус. Этого хватает для ведения социальных сетей, видеозвонков и других повседневных сценариев. Другими словами, камера здесь не выступает главным аргументом в пользу покупки, но и ощущения компромисса не оставляет.

Вердикт

Infinix GT 50 Pro - по сути, единственная полностью геймерская модель, официально поставляемая на российский рынок, - с полноценной гарантией, сервисом и всеми условиями, которые распространяются на официальную продукцию.

Ближе всех по идеологии когда-то находился iQOO, однако за последние годы бренд заметно сместил акценты в сторону универсальных устройств, постепенно отказавшись от своего первоначального образа "смартфонов для геймеров". GT-линейка Infinix, напротив, продолжает последовательно развивать именно игровое направление, не пытаясь понравиться абсолютно всем.

И еще одно - как бы высокопарно это ни прозвучало, GT 50 Pro производит впечатление смартфона, который создавали люди, искренне любящие игры. Это ощущение проходит через все устройство - от упаковки с аккуратно разложенными аксессуарами до оформления системных меню и игровых функций.

Список претензий тоже есть, но по меркам класса он состоит из мелочей: пластиковый корпус, ненаклеенная пленка, скромная влагозащита да отсутствие слота для карты памяти.

Infinix GT 50 Pro выглядит идеальным подарком для геймера. А если вы и сами неравнодушны к играм и киберспорту - это хороший повод порадовать самого себя.