Дополнение для DOOM: The Dark Ages получило геймплейные ролики

СМИ опубликовали геймплейные ролики дополнения Revelations для DOOM: The Dark Ages, представленного на Xbox Games Showcase. Главной звездой всех видео стало новое оружие — цепное копьё.

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Получить его можно будет в самом начале. Копьё заменит игрокам щит, но со временем их получится менять. Многие испытания, с которыми геймеры столкнутся в дополнении, будут завязаны на копье. Его можно использовать как крюк-кошку, метать, а также атаковать им в ближнем бою.

Автор VGC отметил, что с точки зрения механики Revelations выполнена почти идеально. Сражения в DLC стали гораздо сложнее, а эндгейм-контент станет испытанием даже для самых хардкорных игроков.

Геймдиректор The Dark Ages Хьюго Мартин отметил, что сначала геймплей с копьём может показаться фанатам сложным и инородным, но со временем все убедятся, что это очень полезный инструмент. Время на изучение копья точно не будет потрачено зря.

На прохождение Revelations потребуется от 10 до 12 часов, а его основой станет энlгейм-контент. Также фанаты смогут исследовать новый хаб, наполненный секретами. Мартин уверен, что грядущее DLC станет кульминацией 35-летней истории франшизы.