Кандидат в президенты Франции выступил за права геймеров

О ситуации с дисками в игровой индустрии высказались уже все (все!), даже кандидат в президенты и лидер «Непокорённой Франции» Жан-Люк Меланшон.

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Он публично выступил за право геймеров сохранять приобретённый товар. Ещё и видеоигры «культурной ценностью» назвал.

Чаша терпения, видимо, переполнилась после новостей о прекращении производства дисков для PlayStation и отсутствии полноценных физических копий Grand Theft Auto VI на релизе. «Ловит хайп», — скажите вы. А я выполняю квоту на новости о GTA 6 (шутка) просто процитирую:

С релизом GTA 6 без дисков в 2026 году и анонсом Sony прекращения продажи физических дисков с играми в 2028 году возникает вопрос о нашем отношении к таким продуктам. Завтра вы будете платить, ничего не получая в собственность. Без возможности одолжить, без перепродажи, без гарантии сохранения того, что вы приобрели.

Видеоигры — это не просто товар; это культурная ценность, и к ним должно применяться действующее законодательство. Мы откроем обсуждение этого в 2027 году. У игроков тоже есть права!», — написал Жан-Люк Меланшон.

По слухам, GTA 6 может выйти на дисках вскоре после релиза 19 ноября. А вот Sony уже давно держит курс на полную «цифру». Вместо дисков компанию больше интересуют оптические микролинзы.