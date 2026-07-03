CD Projekt RED сообщила, что общие продажи Cyberpunk 2077 превысили 40 миллионов копий.

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«Спасибо всем за помощь в достижении этой невероятной цели!», — написали разработчики.

В это число входят продажи как самой игры, так и «Полного издания» (Ultimate Edition). Данные актуальны на сегодняшнее число, 3 июля. И, разумеется, общее число игроков в Cyberpunk 2077 должно быть заметно выше (за счёт тех же подписчиков PS Plus).

Изначально Cyberpunk 2077 вышла в декабре 2020 года, столкнувшись с критикой из-за многочисленных проблем, особенно на консолях. Так что вершину в 40 миллионов проданных копий боевик покорил за пять с половиной лет.

При этом о продажах с 35 миллионов проданных копий стало известно в прошлом ноябре. Таким образом, за последние полгода с небольшим Cyberpunk 2077 приобрели ещё 5 миллионов раз.