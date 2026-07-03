Metacritic опубликовал топ самых высокооцененных игр первой половины 2026 года

10 лучших видеоигр первой половины 2026 года от Metacritic
Агрегатор Metacritic опубликовал традиционный топ самых высокооценённых игр первой половины 2026 года по версии критиков. В список вошли видеоигры, вышедшие с 1 января по 30 июня на современных платформах и получившие не меньше семи обзоров.
Так, абсолютным лидером топа стала Forza Horizon 6 — гонка от студии Playground получила 90 баллов по итогам оценки 78 критиков. На второй строчке оказалась визуальная новелла Schrodinger's Call, замыкает тройку экшен Mina the Hollower от авторов Shovel Knight.
В десятку также вошли хоррор Resident Evil 9: Requiem, рогалик про котов Mewgenics и Pokemon Pokopia — эксклюзив Switch 2.
Лучшие игры первой половины 2026 года от Metacritic:
- Forza Horizon 6.
- Schrödinger's Call.
- Mina the Hollower.
- Pokemon Pokopia.
- Resident Evil 9: Requiem.
- Mewgenics.
- 007 First Light.
- Saros.
- Hermit and Pig.
- Titanium Court.