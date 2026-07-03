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Бесплатные игры на выходные, которые надо забрать прямо сейчас, июль 2026

Мария Иванова

Начало июля принесло много негативных игровых новостей: от отказа Sony производить диски для PlayStation до массовых сокращений в Xbox, которые угрожают многим известным студиям. Но хорошие игры, несмотря ни на что, продолжают выходить. Мы составили традиционную подборку бесплатных игр на выходные.

Бесплатные игры на выходные, которые надо забрать прямо сейчас, июль 2026
© Steam

I Have No Mouth, and I Must Scream

В Epic Games Store раздают I Have No Mouth, and I Must Cream — культовый point-and-click квест из 1990-х и, по совместительству, один из лучших научно-фантастических хорроров всех времен. Если вы любите квесты, но почему-то до сих пор не играли в адаптацию самой известной повести Харлана Эллисона, то это отличный способ приобщиться к классике жанра. Игру можно бесплатно забрать до 9 июля.

© EGS

River City Girls 2

На раздачу в Epic Games Store также вышла River City Girls 2 — последняя часть легендарной битемап-серии, где роль протагонистов достается девушкам героев. Чтобы вызволить своих мальчиков из плена злодеев, им предстоит орудовать кулаками, бейсбольными битами и акробатическими трюками. River City Girls 2 порадует ценителей жанра проработанной боевой системой, вариативностью и достаточно большим миром. Игру также можно забрать до 9 июля.

© EGS

REWIND

«Хардкорный текстовый детектив», где игроку нужно распутать невозможное убийство. В REWIND знатокам детективного жанра необходимо сопоставлять улики с места преступления и показания свидетелей, чтобы находить противоречия и понять, кто из подозреваемых лжет. По словам разработчика, расследование настолько запутанное, что некоторые тестеры якобы не смогли пройти игру — и именно поэтому к ней прилагается исчерпывающий гайд для застрявших.

© Steam

FLASK

Гибрид карточной стратегии и авто-баттлера в гротескном мире, иллюстрированном датским художником Джоном Кенном Мортенсеном. В FLASK игроку предстоит разбогатеть, добывая кровь жутких монстров с помощью собственной банды алхимических гомункулов. Каждого можно сделать непобедимым… Если подобрать правильную комбинацию навыков и эликсиров, конечно.

© Steam