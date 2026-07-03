Бесплатные игры на выходные, которые надо забрать прямо сейчас, июль 2026

Начало июля принесло много негативных игровых новостей: от отказа Sony производить диски для PlayStation до массовых сокращений в Xbox, которые угрожают многим известным студиям. Но хорошие игры, несмотря ни на что, продолжают выходить. Мы составили традиционную подборку бесплатных игр на выходные.

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В Epic Games Store раздают I Have No Mouth, and I Must Cream — культовый point-and-click квест из 1990-х и, по совместительству, один из лучших научно-фантастических хорроров всех времен. Если вы любите квесты, но почему-то до сих пор не играли в адаптацию самой известной повести Харлана Эллисона, то это отличный способ приобщиться к классике жанра. Игру можно бесплатно забрать до 9 июля.

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На раздачу в Epic Games Store также вышла River City Girls 2 — последняя часть легендарной битемап-серии, где роль протагонистов достается девушкам героев. Чтобы вызволить своих мальчиков из плена злодеев, им предстоит орудовать кулаками, бейсбольными битами и акробатическими трюками. River City Girls 2 порадует ценителей жанра проработанной боевой системой, вариативностью и достаточно большим миром. Игру также можно забрать до 9 июля.

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«Хардкорный текстовый детектив», где игроку нужно распутать невозможное убийство. В REWIND знатокам детективного жанра необходимо сопоставлять улики с места преступления и показания свидетелей, чтобы находить противоречия и понять, кто из подозреваемых лжет. По словам разработчика, расследование настолько запутанное, что некоторые тестеры якобы не смогли пройти игру — и именно поэтому к ней прилагается исчерпывающий гайд для застрявших.

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Гибрид карточной стратегии и авто-баттлера в гротескном мире, иллюстрированном датским художником Джоном Кенном Мортенсеном. В FLASK игроку предстоит разбогатеть, добывая кровь жутких монстров с помощью собственной банды алхимических гомункулов. Каждого можно сделать непобедимым… Если подобрать правильную комбинацию навыков и эликсиров, конечно.