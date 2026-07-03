Видеокарту Nvidia RTX 5090D разогнали до 4 ГГц

Команда энтузиастов OGS установила новый рекорд. Видеокарта GeForce RTX 5090D под их руководством достигла частоты 4002 МГц (4 ГГц). Это первый случай, когда графический процессор архитектуры Blackwell официально подтвердил такую частоту в тесте.

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Рекорд был поставлен на спецмодели GALAX RTX 5090D HOF OC Lab Edition, которую охлаждали жидким азотом.

Для замера использовался тест GPUPI, который нагружает видеочип не так сильно, как тяжёлые игры или 3D-графика. Вся система работала на процессоре Intel Core i9−14900KF (разогнанном до 6 ГГц), материнской плате ASUS ROG и 32 ГБ оперативной памяти DDR5.

В играх и повседневных задачах частоты будут намного ниже, рекорд был поставлен чисто из «спортивного интереса».