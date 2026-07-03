XSE Pro League продолжается на фоне скандалов

Второй день XSE Pro League в Гуанчжоу, Китае, проходит на фоне серии инцидентов, омрачивших старт турнира. Организаторы столкнулись с техническими сбоями, из-за которых стартовые матчи были отложены почти на два часа.

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На части компьютеров не был установлен Counter-Strike 2 — игру пришлось скачивать перед матчами. Во время игры вышел из строя ПК Райана Neityu Обри — техники четырежды меняли оперативную память и видеокарту. По просьбе Давида frozen Чернянского замена низкокачественного стола заняла около часа. Также в здании произошло отключение электричества — по информации участников, из-за долгов организаторов.

Игрок BetBoom Team Кирилл Magnojez Роднов потерял доступ к аккаунту Steam после авторизации на турнирном компьютере. На устройстве обнаружили вредоносное ПО — кейлоггер и троян. Капитан Кирилл Boombl4 Михайлов обратился к Valve и Steam Support с просьбой о помощи.

XSE Pro League 2026 — офлайн-турнир категории A-тир, проходящий с 1 по 12 июля с призовым фондом $ 1 млн. а турнир приехали 12 команд из топ-30 мирового рейтинга.