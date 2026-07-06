Фанаты Playstation создали петицию, чтобы Sony продолжила печатать диски

Sony недавна приняла решение, что с января 2028 года она полностью прекратит производство физических дисков для приставок PlayStation.

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Вот только хотя сейчас на диски приходится меньше 20% всех продаж игр, всё равно множество людей по-прежнему предпочитают покупать коробки с дисками. Теперь они активно высказывают своё недовольство. Так, под обычным постом Sony о новом фильме про Человека-паука появились тысячи гневных комментариев про диски. А крупнейшая петиция на сайте Change.org, которую подала канадская сеть магазинов PNP Games, уже собрала почти 30 000 подписей.

Однако повлиять на решение компании вряд ли получится. Как пишут СМИ, заводы уже начали перестраивать под другую продукцию.