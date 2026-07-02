Как пользоваться пипеткой в Meccha Chameleon: гайд

Хорошие игроки в Meccha Chameleon могут буквально растворяться в окружении — но в этом трюке им помогает не только талант к рисованию. Портал gamerant.com рассказал, как пользоваться пипеткой — одним из самых ценных инструментов в игре.

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Как работает пипетка

Вместо того, чтобы пытаться вручную подогнать цвет под тот или иной предмет на карте, пипетка позволяет скопировать цвет любой поверхности одним кликом. Инструмент делает поиски идеального места для пряток гораздо проще, потому что игроку не придется долго искать подходящий цвет.

Как пользоваться пипеткой

Найдя место, где вам хочется спрятаться, нажмите на F, чтобы открыть меню окрашивания. Под палитрой нажмите на значок пипетки, чтобы активировать инструмент. После этого наведите курсор на поверхность, чей цвет вы хотите скопировать, и нажмите «Пробел». Останется только раскрасить вашего хамелеона.

Если пипетка не работает, то, скорее всего, вы пропустили последний шаг и не нажали «Пробел». Многие игроки допускают эту ошибку!

Иногда скопированный цвет очень близок к оригиналу, но все-таки не идеален. В данном случае можно чуть точнее настроить оттенок с помощью слайдеров — например, насыщенности, которая помогает оптимизировать цвет в большинстве случаев. А на поверхностях с грубой текстурой, вроде древесины, стоит обратить внимание на соответствующий слайдер.

Но даже идеальный цвет не поможет, если вы выбрали плохое место или не самую подходящую позу. Перед тем, как охотники отправятся искать хамелеонов, посмотрите, как скопированный цвет смотрится в разных позах.