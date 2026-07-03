Cyberia Nova сделает "Земский собор: Решающий выбор" о кризисе в истории России

Российская студия Cyberia Nova анонсировала исторический приключенческий экшен от третьего лица «Земский собор: Решающий выбор». Игра получит поддержку Института развития интернета (ИРИ), который включил проект в число победителей конкурса на создание национального контента. Сообщение об этом появилось в официальном сообществе игровой серии во «ВКонтакте».

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Действие «Земского собора: Решающий выбор» развернется в эпоху Смутного времени. Сюжет расскажет личную историю героя Кирши и события, предшествовавшие избранию Михаила Романова на царство. Разработчики отмечают, что проект станет самостоятельной историей, но продолжит игровую серию, посвященную Смутному времени, расширив ее новыми персонажами, миссиями и конфликтами, связанными с одним из переломных периодов российской истории.

Авторы обещают напряженные сражения с использованием холодного оружия, систему тактических комбо, новые виды дальнобойного вооружения и расширенную механику боевого пыла. Проходить задания можно будет как в открытом противостоянии с противниками, так и скрытно – отвлекая врагов, устраняя дозорных и скрывая следы своих действий.

Как сообщили в студии, проект вошел в число победителей конкурса ИРИ. Всего на участие в отборе было подано 1196 заявок, до очной защиты допустили 227 проектов, а поддержку получили 152 проекта по нескольким направлениям, включая программные продукты.

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