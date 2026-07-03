Депутат выступил за принцип равенства всех игровых платформ

Создателям игровых консолей и видеоигр к ним следует установить принцип равенства всех платформ, согласно которому, купив версию продукта на одной из них, пользователь мог бы получить полноценный доступ к его версии на любой другой платформе. Об этом написал в своем канале в мессенджере «Макс» первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин 2 июля.

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Так он прокомментировал решение компании Sony о прекращении выпуска видеоигр на физических носителях с 2028 года.

«Фактически компания подписывает приговор вторичному рынку видеоигр, который успешно действовал не только в России, но и во многих других странах, ведь покупка и продажа дисков для многих — хороший способ сэкономить», — указал депутат.

По его словам, геймеры возмущены. Кроме того, ходят слухи, что следующее поколение PlayStation вообще не будет поддерживать дисковод, хотя официально об этом еще никто не заявлял.

«С удвоенной силой снова разгорелась дискуссия о цифровых копиях игр, покупая которые геймер получает не право собственности, а лишь лицензию на использование», — подчеркнул Горелкин.

При этом, как отметил парламентарий, лицензия приобретается с существенными ограничениями, согласно которым в ряде случаев издатель может запретить запуск игры в ряде стран или удалить ее из библиотеки.

«Цифровую копию, в отличие от физической, нельзя не только перепродать, но и передать по наследству — и многих такой подход категорически не устраивает. Поэтому на фоне новостей об отказе Sony от дисков некоторые геймеры серьезно приуныли», — пояснил Горелкин.

Депутат добавил, что ситуация, когда покупатель цифровой копии оказывался в менее выигрышной ситуации, чем обладатель физической, является несправедливой.

В связи с этим он и предложил установить принцип равенства всех игровых платформ.