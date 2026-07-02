Выживалка о викингах Valheim подорожает на выходе из раннего доступа

Фэнтезийная выживалка о викингах Valheim готовится к полноценному релизу после 5-летнего пребывания в раннем доступе. Когда это произойдёт, игра станет дороже.

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В Iron Gate подтвердили, что стоимость увеличится до 30 долларов, но возможны и региональные цены. В России игра стоит 1099 рублей, а сейчас её можно купить ещё выгоднее, так как в Steam проходит крупная летняя распродажа.

Valheim доберётся до полноценного релиза 9 сентября. В этот же день выйдут версии для PS5 и Nintendo Switch 2.

Iron Gate также обещает достижения, кроссплей и ограниченную кросс-прогрессию (доступ к сохранениям на Xbox с PC, при условии, что игра запущена из магазина Microsoft). Кроме того, версия 1.0 сосредоточится на Дальнем Севере, а вот обновлений для океанического биома можно не ждать.