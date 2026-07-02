Хидэки Камия предложил сделать уютный Resident Evil с пенсионером Леоном

Создатель Devil May Cry, Resident Evil 2 и Bayonetta Хидэки Камия рассказал, что хотел бы сделать уютную Resident Evil. Камия ответил на очередной запрос фанатов сделать новую часть игры, но предложил концепцию, которую от франшизы точно никто не ожидает.

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«Если бы я ее сделал, она превратилась бы в игру, где вышедший на пенсию Леон рыбачит в сельской местности, собирает дикорастущие овощи, печёт хлеб, выгуливает собаку, ухаживает за огородом, ездит за продуктами в магазин за 50 км, приглашает старых друзей на барбекю, чинит печь у местной бабушки по её просьбе, продает домашний лимонад на местном фестивале», — написал Камия.

Отметим, он уже говорил, что всегда хотел увидеть в Resident Evil «нестрашный» режим. Ветеран индустрии признавался, что ему нравится просто наслаждаться головоломками без разных страшилок.

Да и возвращаться к Resident Evil опытный разработчик не хочет. А вот возрождением Dino Crisis занялся бы с удовольствием.