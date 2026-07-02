Ремейк Black Flag, Halo: Campaign Evolved, релиз Palworld: во что поиграть в июле

Традиционно самый «засушливый» месяц года в плане игровых релизов на этот раз смотрится достаточно красочным. В июле 2026-го выйдут и большие релизы, и маленькое харизматичное инди, и файтинги, и головоломки. Рассказываем, во что стоит поиграть в июле на ПК и консолях.

9 июля — Assassin’s Creed Black Flag: Resynced

О существовании ремейка Black Flag уже давно ходили слухи, но совсем скоро фанаты Assassin’s Creed смогут вновь отправиться в плавание по Карибскому морю на «Галке». Resynced перенесет знакомую игру на новый движок, который предложит не только более современную графику, но и отполированные механики, и также немного нового контента.

10 июля — Palworld

Нашумевшая слоганом «Pokemon с пушками» игра, печально известная из-за судебного разбирательства с Nintendo, наконец выходит из раннего доступа Steam. Релизное обновление добавит в игру щедрую порцию нового контента, включая, конечно же, новых палов, QoL-улучшения и многое другое.

10 июля — Echoes of Aincrad

Bandai Namco готовится выпустить Echoes of Aincrad — масштабный ролевой боевик во вселенной хитового аниме Sword Art Online. Подробности сюжета и сеттинга пока держатся в секрете, фанаты первоисточника могут ожидать динамичных боев, стильного повествования и, возможно, появления знакомых по SAO героев.

13 июля — The Alters: Last Variable

The Alters, последний проект 11bit Studios, получит большое сюжетное дополнение Last Variable. Оно расскажет историю, разворачивающуюся после событий основной игры: пока другие Яны покинули планету, Ян-ученый решил остаться, чтобы раскрыть загадку таинственного Оазиса, не подчиняющегося законам природы. Базу для выживания теперь предстоит строить под землей, а на прохождение Last Variable уйдет, по словам разработчиков, аж 20 часов.

14 июля — The Incident at Galley House

Авторы детективной головоломки The Roottrees are Dead выпустят The Incident at Galley House — неожиданно, ремейк инди-триллера type help, который очень шумел в кругах ценителей независимых игр. Но если оригинальная type help была текстовым браузерным паззлом, созданным одним человеком, то The Incident at Galley House возьмет его идеи и развернет их в полномасштабную игру — с графикой, озвучкой, музыкой и новым контентом.

15 июля — Deshattack!

Подарок поклонникам Jet Set Radio, Crazy Taxi и безудержных, ярких аркад. В Denshattack! игрокам предстоит стать трюкачами, которые состязаются в гонках на поездах по пост-апокалиптической Японии. Аркадное безумие, стилизация под аниме, бойкий саундтрек и фирменный абсурд в духе старых игр SEGA идет в комплекте. А подписчики Game Pass смогут поиграть в Denshattack! бесплатно в день релиза.

16 июля — Moss: The Forgotten Relic

Оригинальная дилогия Moss была сказочным приключением для VR-гарнитур, где игрок помогал храброму мышонку решать головоломки и спасаться от монстров. Переиздание The Forgotten Relic объединяет две части серии в один набор — но теперь в него смогут поиграть и те, у кого нет гарнитур виртуальной реальности. Графика также будет подтянута, а управление — модернизировано для контроллеров и типичной ПК-периферии.

16 июля — The Mermaid Mask

The Mermaid Mask — продолжение рисованного детектива Tangle Tower, где сыщик Гримуар и его саркастичная помощница Салли распутывают причудливые дела в не менее причудливых локациях. Дело о маске русалки занесет дуэт на подлодку, где произошло невозможное убийство в запертой комнате — один из членов экипажа точно имел к нему отношение, и только игрок сможет найти виновного.

23 июля — Avatar Legends

Конец июля и начало августа будут плотными для фанатов файтингов. Перед Marvel Tokon в первых числах августа состоится релиз Avatar Legends: амбициозного файтинга по мотивам культового анимационного сериала «Аватар». В ростер играбельных персонажей войдут как герои оригинального первого сезона, так и персонажи из «Легенды о Корре», а боевая система по итогам бета-тестирований уже зарекомендовала себя знатокам жанра.

28 июля — Halo: Campaign Evolved

Наконец, последним крупным релизом месяца станет Halo: Campaign Evolved — ремейк оригинальной игры о Мастере Чифе. Помимо совершенно новой графики на Unreal Engine 5 проект получит расширенный контент, три новых миссии, полную поддержку кооперативного прохождения и систему модификаторов, которая позволит тонко настраивать сложность каждой миссии.