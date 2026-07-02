Охладите ваше Потрачено: почему столько шума вокруг GTA VI

Студия Rockstar Games наконец открыла предзаказы на GTA VI - и интернет порвался... Давайте не будем стесняться в формулировках и будем называть вещи своими именами, тем более что с современным интернетом это происходит регулярно.

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Но чтобы поводом для настолько глобального и массового помешательства становилась одна отдельная видеоигра, такое бывает нечасто, буквально раз в поколение.

Собственно, поэтому и стоит разобраться, почему новая часть серии Grand Theft Auto - это не рядовой релиз, а событие, выходящее далеко за пределы игровой тусовки.

Если коротко: GTA давно перестала быть просто игрой. По силе воздействия происходящее сейчас - это скорее премьера новых "Мстителей", которых сняли бы в тандеме Кристофер Нолан и Квентин Тарантино, презентация нового складного iPhone и финал чемпионата мира с дуэлью Месси против Роналду - и все это одновременно, в один день.

Начнем с простой арифметики. Прошло больше тринадцати лет: GTA V вышла в 2013-м, с тех пор сменилось два поколения консолей, и даже если вам плевать на какие-то там железки с "джойстиками", то игнорировать факт, что выросло целое поколение новых людей, уже не получится. Школьники, которые гоняли по Лос-Сантосу на угнанных тачках, уже успели сами обзавестись семьями и детьми, и теперь ждут релиза вместе. Когда продолжения одной из самых успешных игр в истории ждут больше десятилетия, ожидания неизбежно раздуваются до совершенно космических масштабов, и никакая маркетинговая кампания тут уже не нужна - зрители сами себя разогревают.

Дальше - репутация. Rockstar почти никогда не промахивается, и это отдельный, очень весомый актив. GTA V остается одной из самых продаваемых игр за всю историю индустрии, а Red Dead Redemption 2 до сих пор считается эталоном кинематографичного повествования в играх - тем стандартом, с которым сравнивают почти любой крупный тайтл с открытым миром. Когда студия с таким послужным списком анонсирует продолжение, кредит доверия у нее уже есть авансом.

Плюс к этому GTA - самостоятельный культурный феномен, вышедший далеко за пределы игровой индустрии. Над наклейками "Учился ездить в GTA" на машинах в пробках смеются даже те, кто в игры вообще не играет. Шутки про "Потрачено" и СиДжея, которому раз за разом приходится начинать все сначала, давно живут отдельной жизнью в мемах и разговорной речи, оторвавшись от исходной игры. Это уже не франшиза, а часть общего культурного кода.

И еще один фактор - деньги, причем в масштабах, которые сложно осознать. Это, вероятно, самый дорогой проект не только в игровой индустрии, но и во всей индустрии развлечений за всю историю. Точные цифры официально не разглашаются, но по разным оценкам бюджет колеблется от 1 до 2 миллиардов долларов - суммы, с которой не сравнится ни один голливудский блокбастер. При этом разработчики до сих пор не показали ни секунды честного геймплея: на руках у публики только два постановочных трейлера и утечка очень раннего билда еще в 2022 году. Для любой другой студии подобный информационный вакуум выглядел бы подозрительно, если не тревожно. Но Rockstar десятилетиями выстраивала репутацию так, что дефицит информации только подогревает интерес, а не гасит его - молчание здесь работает как часть маркетинга.

И вот на этом фоне студия наконец выкатила ценник: 80 долларов за стандартное издание и 100 - за премиальное. Что немедленно породило новую волну недовольства среди геймеров - причем не столько из-за самой суммы, сколько из-за того, что за нее теперь дают. В прошлом десятилетии за сотню долларов в расширенном издании можно было рассчитывать на кучу коллекционного стаффа: фигурки, артбуки, какие-то тематические карточки - вспомните хотя бы полноценную статуэтку Темного рыцаря в коллекционном издании Batman: Arkham Knight. Теперь же в коробке - в буквальном смысле пустота. По всему миру игра будет продаваться в виде цифрового кода, вложенного в грустную пластиковую упаковку.

Официальных объяснений такому решению никто не давал. Возможно, так пытаются снизить риск утечек: если физического диска не существует, его сложнее украсть со склада и слить раньше времени. Возможно, заодно страхуются от вторичного рынка - прошли игру, захотели продать диск, а продавать, собственно, нечего, физического носителя на руках попросту нет. В любом случае у части игроков это лишь усиливает и без того привычное ощущение, что купленные игры им не принадлежат - а теперь не будут принадлежать еще сильнее.

В России игра будет распространяться аналогично - цены стартуют от 8000 рублей.

По масштабу шумихи все это удивительно напоминает премьеру новейшей трилогии "Звездных войн" от Disney - там ожидания тоже были космическими, поклонники годами строили теории, а закончилось все, мягко говоря, не очень однозначно. Получится ли у Rockstar не наступить на те же грабли - узнаем уже совсем скоро. Настоящий экзамен для них - сумеет ли GTA VI повторить культурное влияние своей предшественницы. Именно этим, а не количеством проданных копий, в итоге и будут измерять успех новой части.