GTA VI на консолях будет работать только в 30 fps

Ожидать режим с частотой 60 кадров в секунду в GTA VI для консолей PlayStation 5 и Xbox Series X/S не стоит из-за слабого процессора. Об этом заявили эксперты Digital Foundry.

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Аналитики отмечают, что GTA VI делает ставку на масштабную симуляцию открытого мира, сложную физику, активное использование трассировки лучей и высокий уровень детализации окружения. Эти особенности создают значительную нагрузку на CPU, которую невозможно компенсировать простым снижением графических настроек.

В качестве примера специалисты приводят современные ролевые игры, где производительность заметно снижается в густонаселенных городах. Мир GTA VI, по их оценке, будет значительно сложнее с технической точки зрения: игра предполагает быстрое перемещение по огромной карте на автомобилях, лодках и авиации, а также постоянный расчет физики транспорта и поведения окружающего мира. Подобные вычисления традиционно становятся причиной ограничения производительности до 30 fps на консолях.

В Digital Foundry также напомнили, что Rockstar Games исторически выпускала свои крупные проекты, включая GTA IV, GTA V и Red Dead Redemption 2, с целевой частотой 30 кадров в секунду. Более того, на старте продаж некоторые из этих игр не всегда стабильно удерживали даже этот показатель. При этом в GTA V Enhanced для PlayStation 5 появился режим с частотой кадров 60 fps.

Отдельно эксперты прокомментировали возможности PlayStation 5 Pro. Несмотря на более производительный графический процессор, улучшенную работу с трассировкой лучей и поддержку технологии PSSR, прирост мощности центрального процессора у консоли минимален. Поэтому основные ограничения, связанные с вычислениями CPU, сохраняются и в этой консоли.

Наиболее вероятным сценарием аналитики считают появление на PS5 Pro режима с частотой 40 fps. Такой вариант, по их мнению, способен обеспечить более плавный игровой процесс без существенного ухудшения качества изображения, однако воспользоваться им смогут владельцы телевизоров и мониторов с поддержкой VRR и частоты обновления 120 Гц.

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