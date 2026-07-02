Steam Machine теряет до 20% производительности из-за памяти

Для снижения цены Valve установила в Steam Machine один модуль DDR5, отказавшись от двухканальной конфигурации памяти.

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После выхода Steam Machine многие обзоры критиковали устройство за не слишком высокую производительность с учётом его стоимости. В игровых тестах консоль показывала результаты между видеокартами AMD Radeon RX 6600 и RX 7600.

Специалисты Gamers Nexus проверили, как переход на двухканальную память влияет на быстродействие Steam Machine в играх. После установки второго модуля DDR5 прирост в процессорозависимых задачах достиг 19,4%. Такой результат был получен в тесте 7-Zip, что также говорит о потенциальном ускорении кодирования видео и других ресурсоёмких вычислений.

В играх наибольший эффект наблюдался там, где важна производительность процессора. Так, Baldur’s Gate 3 при 1080p и низких настройках стала работать быстрее на 15,3%, The Outer Worlds 2 – на 14,7%, а Resident Evil 4 в режиме приоритета производительности прибавила около 10%. В проектах с высокой частотой кадров, включая киберспортивные дисциплины, разница также достигала 15%.

Если же нагрузка приходилась в основном на графический процессор, выигрыш был заметно скромнее – обычно от 0,6% до 3,6%. Исключением стала Baldur’s Gate 3 на ультранастройках в Full HD, где производительность выросла на 8,7%.

При этом апгрейд памяти может оказаться непростым. По словам Стива Берка из Gamers Nexus, Steam Machine нестабильно работает с некоторыми модулями DDR5 SO-DIMM, поэтому для тестов пришлось подобрать память, максимально близкую к штатной. Valve также не раскрывает список совместимых модулей и поддерживаемых таймингов, поэтому успешная установка более быстрой памяти пока не гарантируется.