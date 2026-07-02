Кубок мира по киберспорту открывают российские звезды Valorant

Кубок мира по киберспорту открывают российские звёзды Valorant.

© Чемпионат.com

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

С 6 июля по 23 августа в Париже проходит грандиозный киберспортивный турнир Esports World Cup 2026. Масштаб Кубка мира позволяет сравнить его с Олимпийскими играми, но для геймеров: 2000 участников из разных стран мира, самые популярные онлайн-проекты и внушительный призовой фонд в размере $ 75 млн (это чуть менее 6 млрд рублей)!

В этом материале мы вместе с вами будем следить за всеми результатами и новостями из столицы Франции, следить за общим зачётом и выступлениями российских игроков и команд. Первые матчи EWC 2026 пройдут уже сегодня, 2 июля, — ещё до официального старта турнира борьбу за трофеи в своих дисциплинах начнут представители шутера Valorant и мобильной стратегии Mobile Legends: Bang Bang.