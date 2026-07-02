Microsoft тестирует перенос игр Xbox с дисков в цифровой формат

Microsoft тестирует функцию Disc2Digital, которая позволит владельцам консолей Xbox создавать цифровые копии физических версий игр. Об этом сообщает журналист The Verge Том Уоррен со ссылкой на источники.

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По данным издания, нововведение будет поддерживать только игры, выпущенные для Xbox One и Xbox Series X/S. Диски для оригинальной Xbox и Xbox 360 оцифровать не получится.

Процесс переноса будет максимально простым: пользователю достаточно вставить диск в привод, запустить функцию Disc2Digital и авторизоваться в своей учетной записи Microsoft. После этого право на использование игры будет привязано одновременно к конкретному физическому носителю и аккаунту владельца.

При этом сам диск сохранит работоспособность и после завершения процедуры. Однако возможность создания цифровой копии будет доступна не для всех игр. В случае с проектами для Xbox One совместимость зависит от времени и места производства конкретного диска.

Также в The Verge подтвердили информацию издания Windows Central, согласно которой Microsoft рассматривает возможность выпуска будущей консоли Project Helix без встроенного дисковода. Впрочем, окончательное решение по этому вопросу пока не принято.

Ранее Sony официально отказалась от выпуска игр на дисках.