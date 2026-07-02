Sony перестанет продавать игры сразу для двух консолей

Sony объявила о поэтапном закрытии цифровых магазинов PlayStation Store для консолей PlayStation 3 и PlayStation Vita. Об этом сообщает The Verge.

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Как отмечает издание, уже в августе 2026 года магазин PlayStation Store для PS3 прекратит работу в ряде стран, включая Мексику, Гондурас и Никарагуа. Позднее в течение года сервис будет закрыт и в других странах Латинской Америки и Ближнего Востока.

Полное прекращение работы цифровых магазинов для PlayStation 3 и PlayStation Vita во всех остальных странах запланировано на июль 2027 года. После этой даты владельцы консолей больше не смогут приобретать новый цифровой контент, однако смогут продолжить загружать ранее купленные игры «в обозримом будущем».

В Sony признали, что решение может разочаровать владельцев PlayStation 3 и PlayStation Vita, однако объяснили его необходимостью сосредоточить ресурсы на развитии игровых сервисов для более современных устройств, которыми сегодня пользуется большинство аудитории.

The Verge также напоминает, что прежде Sony объявила о намерении прекратить производство физических дисков для игр, выходящих после января 2028 года. По мнению издания, это поднимает вопрос о том, каким образом в будущем будет обеспечиваться сохранность старых игр с учетом ограниченного срока существования цифровых магазинов.

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