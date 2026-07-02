В июле в PS Plus добавят Call of Duty: Modern Warfare 3, For the King 2 и CrossCode

Компания Sony представила пополнение линейки игр в базовой подписке PS Plus Essential в июле 2026 года. Все игры можно будет забрать с 7 июля по 3 августа.

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В этот раз в сервис снова добавят три проекта: шутер Call of Duty: Modern Warfare 3 (2023), кооперативную ролевую игру For the King 2 и пиксельный экшен CrossCode.

Какие игры раздадут в базовом PS Plus Essential в июле 2026 года