Новые фракции и биом. Детали первого апдейта для Windrose про пиратов

Узбекистанская студия Kraken Express раскрыла детали первого крупного обновления для игры Windrose про пиратов. Дата выхода апдейта пока неизвестна, ведь его разработка находится на ранней стадии.

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Патч получил название рабочее название Ashlands, в честь нового биома, который появится в игре. После выхода апдейта, в проекте появятся земли, пережившие извержения вулканов. Вместе обновлением в экшене расширят основной сюжет и побочные задания. Выживач также получит новые фракции, у каждого из которых будут свои цели и планы.

В рамках предстоящего обновления разработчики продолжат развивать строительство, расширив существующие наборы. В Windrose также появятся новые острова, враги, ресурсы и босс. Кроме того, авторы игры разнообразят геймплей на кораблях и добавят больше вариантов морских судов.

Windrose вышла в раннем доступе в Steam 14 апреля. Проект представляет собой PvE выживач в открытом мире, действие которого происходит в эпоху пиратства. Пользователям даётся возможность крафтить различные предметы, путешествовать по островам и искать различные сокровища, а также сражаться с другими пиратами.