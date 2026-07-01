Как найти фрагменты ткани и нитки в SAND: Raiders of Sophie — гайд

Фрагменты ткани и нитки — базовые, но очень ценные ресурсы для крафтинга в SAND: Raiders of Sophie, которые нужны не только для создания брони, но и для продвижения по древу технологий. Портал gamerant.com рассказал, где найти эти ресурсы.

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Фрагменты ткани в SAND можно найти внутри чемоданов, на которых нарисована пушка. Они периодически встречаются в любых крупных городах и на фабриках, но на них также можно наткнуться, исследуя места крушений в пустынных регионах карты.

Помимо этого, фрагменты ткани можно покупать. Но для того, чтобы открыть эту возможность, нужно прокачать экспедицию Годлевского до третьего уровня в древе технологий. Чтобы разблокировать этот апгрейд, необходимо заплатить 8 000 крон, 100 оптических линз, 200 кусков коралла, 750 коралловой пыли и 40 странных кораллов.

Нитки — еще один важный ресурс для крафтинга; они чаще встречаются в чемоданах с символом коровы. Они, в отличие от чемоданов с пушкой, появляются только в крупных точках интереса, включая заброшенные города и поселения.

Из фрагментов ткани и нити можно крафтить ткань. На верстаке в форте или шагоходе для этого нужно потратить 5 фрагментов и 15 ниток. Ткань критически важна для прогрессии, поскольку из нее изготавливается броня, серьезно повышающая выживаемость игрока.

Наконец, последнее использование этих ресурсов — в прокачке древа технологий. На верхних уровнях древа для открытия бонусов требуются специфические материалы, в том числе кроны, нитки и фрагменты ткани. Ими лучше начать запасаться заранее, чтобы не встать в тупик, продвигаясь по древу технологий.