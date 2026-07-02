В новых контрактах SK Hynix нет максимальной цены на память

SK Hynix пошла на необычный шаг. По данным тайваньских СМИ, компания теперь заключает соглашения на 3−5 лет, но в них нет ограничения по максимальной цене. В отличие от конкурентов.

© Ferra.ru

В таких договорах производители и покупатели обычно фиксируют потолок цен, чтобы защитить заказчиков от резкого подорожания. Но теперь SK Hynix, если рынок памяти начнёт активно расти, сможет поднимать цены без оглядки на контрактные рамки.

Всего несколько дней назад, кстати, компания анонсировала инвестиции в размере 1100 триллионов вон на расширение заводов в Южной Корее (вопрос денег, видимо, уже решен).