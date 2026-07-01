В США отменили видеоигровой турнир из-за жалоб на гигиену участников

Игровой магазин Chronos Games & Gifts в городе штата Орегон временно приостановил проведение турниров по Yu-Gi-Oh! из-за многочисленных жалоб посетителей и негативные отзывы, связанные с несоблюдением отдельными участниками элементарных правил личной гигиены. Об этом сообщает IGN.

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В заявлении, опубликованном на сервере магазина в Discord, администрация сообщила, что соревнования не будут проводиться в течение недели. Помимо жалоб на неприятный запах, организаторы также указали на ненадлежащее использование туалетных комнат. Посетителей призвали соблюдать действующие требования Konami и сообщать о случаях нарушения правил.

Компания Konami включила требования к личной гигиене в официальный регламент турниров еще в 2019 году. Согласно правилам, все участники и посетители мероприятий должны приходить в чистой одежде и соблюдать общепринятые нормы гигиены. В противном случае организаторы вправе применить санкции вплоть до отстранения от соревнований.

В официальном руководстве по проведению турниров отмечается, что несоблюдение правил гигиены создает дискомфорт для окружающих, особенно с учетом большого числа участников и продолжительности игровых сессий. Если поведение или внешний вид игрока негативно влияет на мероприятие, ему могут предложить устранить проблему, чтобы продолжить участие.

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