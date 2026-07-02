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Коды в Роблоксе, июль 2026: рабочие промокоды Roblox

Чемпионат.com

Промокоды Roblox — быстрый и простой способ добыть бесплатные предметы для своего персонажа. Помимо нескольких постоянных вариантов от разработчиков платформы, доступно большое количество наград от создателей игр.

Вышли новые промокоды для Roblox
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Сегодня мы расскажем обо всех промокодах в игре, укажем несколько вариантов из популярных проектов и подскажем, как постоянно добывать бесплатные вещи.

Рабочие промокоды Roblox на июль 2026 года

Все рабочие промокоды в «Роблокс»

К сожалению, разработчики Roblox больше не добавляли временные или постоянные промокоды, однако они постепенно пополняют магазин бесплатными предметами. В самом конце гайда мы расскажем о том, как их получить без траты реальных денег. А сейчас отметим актуальные промокоды для некоторых популярных игр на платформе «Роблокс».

Be a Director

SUMMER — зелье с бустом на деньги.

+1 Speed Evolve

Cheetah — двойной буст скорости;

Fox — двойной буст на 10 минут.

Tunados Brasil

2M VISITS — деньги.

Skibidi Masters Tower Defense

130KLIKES — три токена и 150 туалетной бумаги;

125KLIKES — три токена и 150 туалетной бумаги;

120KLIKES — три токена и 150 туалетной бумаги;

115KLIKES — три токена и 150 туалетной бумаги;

110KLIKES — три токена и 150 туалетной бумаги;

105KLIKES — три токена и 150 туалетной бумаги;

100KLIKES — три токена и 150 туалетной бумаги;

TRADEPLAZA — три токена и 150 туалетной бумаги;

freetrait — три токена.

potions — туалетная бумага и зелье.

Split Or Steal

discordluck — две удачи на 15 минут.

Cultivation Dao Online

2100ccu — спины и сундуки;

150KCommunityMembers — спины, сундуки и камни.

10x Spear Brainrots

10XSPEAR — скин.

Stay For Fortune

ChromeriusTooGood — 500 кромериума;

Lepy — 400 кромериума;

ScriptWa — 350 кромериума.

Paint and Seek

UPDATE1 — монеты;

ThanksForSupport — монеты;

10kccutoday? — монеты.

Fishing Chef

Serverboost2x — удача.

Fight the Brainrot Fortnite

108676 — легендарный меч;

483921 — легендарный меч;

392839 — секретный брейнрот;

000000 — секретный брейнрот;

353535 — секретный брейнрот;

76446 — секретный брейнрот;

47794 — секретный брейнрот;

29982 — секретный брейнрот.

Open Sea For Brainrots

ZEUS — брейнрот;

DEVIL — брейнрот.

Roblox Cog

90KFAVORITES — мили;

80KFAVORITES — мили;

70KFAVORITES — мили;

60KFAVORITES — мили;

40KFAVORITES — мили;

SIX7 — мили;

15KLIKES — мили;

FELT — мили;

MOB — мили;

10M — мили;

10KLIKES — 250 миль;

JANUARY2026 — 250 миль;

BMC — 250 миль;

989 — 125 миль;

100KFAVORITES — 125 миль.

Bus Master

5KLIKES — 25 тысяч денег;

2KLIKES — 50 тысяч денег.

Battle Pets

SKYRIFT — 350 камней и 5 чипов;

DISCORD — яйца.

Axia

VALENTINES — OP зелья;

SKYLANDS — 5 зелий эволюции;

ELDEROAK — 1 формула жизни.

Case Paradise

welcome — пряники;

release — пряники;

update — пряники;

secret — пряники.

Make a Military Army

RELEASE – 500 гемов.

Obby For Free UGC

500K — 10 000 очков;

450K — 10 000 очков.

Wrestle

CASHCASE — 100 денег.

Dungeon Blast

Shrine — 100 гемов.

Fishing Island

FISHLAND — подарки;

MSTBRN — подарки.

Soda Simulator

FreeGems — 150 гемов.

Military Tycoon

bugfixesyay — 1 дневной ящик;

seasonpush — сезонные очки;

loadsofdiamonds — 50 алмазов;

heatofthemoment — 500 сезонных очков;

summertime — буст денег;

warfund — 25 000 денег;

betterperformance — 50 алмазов;

frontlines — пак солдатов;

seasonrush — 1000 сезонных очков;

nukenation — буст денег.

The Apocalypse

yippe50M — комплект исследователя;

Spare Change — кредиты;

Touch Grass — комплект фермера;

Money — 50 кредитов;

PG — бесплатные награды.

Mini Mart Together

GoodGame — пятиминутный баф;

Together — пятиминутный баф.

Brainrotted Basketball

ILOVE67 — 7 обычных спинов;

67 — 6 счастливых спинов.

Sorcerer Ascent

FirstShutdown — 1500 очков;

SorryForBugs — 1500 очков;

RELEASE!!! — 1500 очков.

2 Player Battle Tycoon

Christmas — 100 алмазов.

Airport Simulator

PALANGA — 1000 денег.

Arise Crossover

EMINANCE3 — билеты, пыль, зелья;

URRANK — билеты, пыль, зелья;

HALLOWEEN2 — билеты, пыль, зелья;

INFINITELABYRINTH — билеты, пыль, зелья;

MOUNTSFIX — билеты, пыль, зелья.

A Dusty Trip

DustyCoins1 — 800 пыльных монет;

S7GONESOON — 800 пыльных монет.

Death Ball

COOKEDCHIKIN — 500 кристаллов;

DRPLAGUE — 500 кристаллов;

GHOSTMODE — 500 кристаллов;

OGISHERE — 500 кристаллов;

RANKEDFFA — 500 кристаллов.

Da Hood

DHSUMMER — 200 тысяч единиц валюты.

Death in the Box

XMAS25 – 2 спина.

Desert Detectors

Allen — 70 монет;

David — 50 опыта;

Pyramids — 200 опыта.

Drill Digging Simulator

3MFavorites — 3 победы;

Driller — 250 000 денег;

EASTER — 100 пасхальных жетонов.

Feed Your Toilet

1MVISITS — 1 млн денег.

Fish It

CRYSTALS — зелье удачи;

BLAMETALON — получайте зелье удачи;

SORRY — эксклюзивная нажива.

Hunty Zombies

400KLIKES — 199 999 монет;

SUPERWDEV — 5 черт персонажа.

Island of Move

DIY — посох на спину Kinetic Staff;

GETMOVING — очки Speedy Shades;

SETTINGTHESTAGE — рюкзак Build it Backpack;

STRIKEAPOSE — кепка Hustle Hat;

VICTORYLAP — наушники Cardio Cans;

WORLDALIVE — наплечник Crystalline Companion.

Mansion of Wonder

BOARDWALK — пояс Ring of Flames;

FXARTIST — рюкзак Artist Backpack;

GLIMMER — шлем Head Slime;

PARTICLEWIZARD — наплечник Tomes of the Magus;

THINGSGOBOOM — пояс Ghastly Aura.

Murder Mystery 2

Batwing — подарочное оружие от разработчиков;

Corrupt — дополнительные награды;

Elderwood Scythe — подарочный нож от разработчиков;

Hallowschythe — дополнительные награды;

Icebreaker — подарочный скин от разработчиков;

Icewing — дополнительные награды;

Log Chopper — дополнительные награды;

Niks Scythe — подарочное оружие от разработчиков.

Plants vs Brainrots

BASED — 5000 денег;

FROZEN — ледяная граната;

STACKS — зелье удачи.

Race Clicker

FREEPET1 — временный питомец в подарок;

OPX3CODE — тройное ускорение на 15 минут;

UPDATECLICKCODE — автоматический кликер.

Roblox Doors

SCREECHSUCKS — 25 ручек.

Roblox Mining Simulator 2

FREECRATE — обычный сундук;

LOSTCITY — буст на 30 минут;

RARECRATE — ценный сундук;

FREEEGG — яйцо с питомцем;

Toy Clicking Simulator

BUBBLES — двойной ускоритель вынашивания яиц на 15 минут;

CLOVERPET — питомец Святого Патрика;

UPDATE16 — двойной ускоритель вынашивания яиц на 6 часов;

UPDATE44 — двойной ускоритель удачи на 15 минут;

UPDATE45 — двойной ускоритель удачи на 15 минут;

INSTANTDARKMATTER — двойной ускоритель вынашивания яиц на 15 минут;

STPATRICKSDAYEVENT — двойной ускоритель вынашивания яиц на 15 минут;

7MEVENT — двойной ускоритель вынашивания яиц на 15 минут.

Warrior Simulator

ACTIVEWIZARD20K — 150 тысяч монет;

JOINEDDISCORD — 800 тысяч монет;

WINTERWARRIOR — 50 тысяч монет;

63MILLION — 50 тысяч монет;

SNUGLIFE — бесплатный питомец;

73M1LL1ON — 100 тысяч монет.

Zombie Strike

ARENA — 1500 кэпсов;

COOL — 1500 кэпсов;

LOOT — 1500 кэпсов;

PRIZE — 1500 кэпсов;

STRIKE— 1500 кэпсов;

COWBOY — 1500 кэпсов;

EVIL — 1500 кэпсов;

GOBLIN — 1500 кэпсов;

TRANSRIGHTS — оружие;

ZOMBIE — оружие.

Как получить бесплатные вещи в Roblox

Каждый игрок за несколько кликов может получить десятки бесплатных предметов в «Роблоксе». Для этого используйте нашу инструкцию:

  • На сайт Roblox откройте раздел Marketplace.
  • Нажмите на кнопку Any Price.
  • В пункте Max укажите 0 без кавычек.
  • Подтвердите выбор фильтра кнопкой Apply.
  • Поочерёдно открывайте карточки предметов и последовательно активируйте кнопки Buy и Get Now.