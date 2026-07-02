В CS2 появились банки с томатами в честь капитана Team Spirit из России

Разработчики Counter-Strike 2 добавили в игру отсылку к одному из самых ярких моментов IEM Cologne Major 2026 — победному клатчу капитана Team Spirit Бориса Воробьева в матче против G2 Esports. О появлении пасхалки разработчики сообщили в социальной сети X (ранее Twitter).

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После турнира многие болельщики призывали Valve увековечить эпизод с помощью граффити на карте Mirage. Однако вместо этого в одной из локаций появились четыре банки с томатами под названием «Magic. Секретная заправка», а рядом размещена надпись «4x», отсылающая к игровому моменту.

Клатч произошел в четвертьфинальном матче IEM Cologne Major 2026 при счете 17:16. Оставшись один против четырех соперников, Воробьев сумел ликвидировать всех игроков G2 Esports одной длинной очередью, обеспечив своей команде победу в раунде.

После матча киберспортсмен признался, что сам не сразу осознал произошедшее. Этот момент быстро стал одним из самых обсуждаемых хайлайтов турнира.

Борис Воробьев (magixx) — российский киберспортсмен, играющий в Counter-Strike на позиции рифлера. Он родился 3 июня 2003 года в Москве.

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