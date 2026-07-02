Российская RPG "Нейробаюн" получила новый трейлер

Российская студия Madness Studio объявила о начале приема заявок на участие в закрытом альфа-тестировании action-RPG "Нейробаюн".

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Одновременно разработчики представили новый трейлер проекта, в котором впервые подробно показали игровой мир.

В ролике можно увидеть несколько локаций, вдохновленных русскими сказками. Закадровым рассказчиком выступил Борис Репетур, озвучивший Кота Баюна.

Одной из главных особенностей "Нейробаюна" разработчики называют возможность общаться с персонажами при помощи голоса. По словам авторов, NPC смогут запоминать предыдущие разговоры и учитывать решения игрока, влияя на дальнейшее развитие событий.

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Закрытое альфа-тестирование продлится до 30 июля. "Нейробаюн" разрабатывается для ПК: страницы проекта уже доступны в Steam, а в ближайшее время игра также появится в VK Play.

Разработчики отмечают, что опубликованный трейлер не содержит полноценного игрового процесса и служит первым знакомством с атмосферой будущей игры. Проект создается при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.