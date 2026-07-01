Новый хоррор Хидео Кодзимы OD при поддержке Xbox пока в безопасности

Перезагрузка Xbox не коснётся нового творения Хидео Кодзимы — речь о хорроре OD, анонсированном в конце 2023 года. Несмотря на то, что компания сокращает сотрудничество со сторонними студиями, работа с Kojima Productions продолжается — сообщает источник IGN.

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Напомним, OD — это амбициозный хоррор, который Kojima Productions разрабатывает вместе с Microsoft и её «облачными технологиями». Главные роли в игре исполняют София Лиллис («Оно»), Хантер Шафер («Эйфория») и Удо Кир («Железное небо»).

Студии IO Interactive (007 First Light, Hitman) повезло меньше — компания лишилась партнёра (видимо, в лице Xbox) при разработке новой игры Project Fantasy по собственной интеллектуальной собственности. Так что студии придётся прибегнуть к увольнениям, но разработка будет продолжаться.

Сама Xbox при этом заявляет, что не сокращает инвестиции в игровое направление (как минимум в сравнении с прошлым годом). Компания лишь меняет направления, в которые вкладывает средства. К примеру, недавно сообщалось, что в Xbox будут вкладывать больше средств в Halo, Fallout и The Elder Scrolls.