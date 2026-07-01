Экшен Exodus в духе Mass Effect предложит ограниченный редактор персонажа

Archetype Entertainment подтвердила, что в грядущем ролевом экшене Exodus (2027) будет ограниченный редактор персонажа.

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Это значит, что создать действительно уникального главного героя не получится. Разработчики решили сосредоточиться на отдельных настраиваемых параметрах, а не на полноценном редакторе с ползунками. Выбрать дадут: пол, причёски и цвет волос, растительность на лице, цвет глаз, макияж и татуировки.

В ближайшие месяцы Archetype Entertainment поделится примерами кастомизации протагониста (имя — Джун) и покажет его женскую версию. Но многих геймеров новость об ограниченном редакторе ожидаемо разочаровала. Мужская версия Джуна из трейлеров также не пользуется особой популярностью.

Научно-фантастический ролевой экшен Exodus выйдет в начале 2027 года на PC, PS5 и Xbox Series. Над ним работают ветераны BioWare, включая Дрю Карпишина, сценариста Mass Effect, Mass Effect 2 и Star Wars: Knights of the Old Republic.

Расширенную геймплейную демонстрацию Exodus показали на Future Games Show.