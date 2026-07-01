$78.2789.27

Создатели Hitman и 007 First Light больше не сотрудничают с Xbox по Project Fantasy

Игромания.ру

Project Fantasy, новая игра создателей Hitman и 007 First Light, потеряла внешнего инвестора. О прекращении сотрудничества объявила сама IO Interactive.

Создатели 007 First Light больше не сотрудничают с Xbox по Project Fantasy
© Project Fantasy

Project Fantasy финансировалась «внешним партнёром», которым, как оказалось, был Xbox. Компания подтвердила разрыв отношений порталу Bloomberg, сославшись на «пересмотр своих инвестиций». При этом Microsoft планирует вкладывать в игры «ту же сумму, что и в прошлом году».

А IO Interactive теперь ждут «кадровые перестановки». Работа над Project Fantasy продолжится. Напомним, что это многопользовательская фэнтезийная RPG, которую анонсировали в феврале 2023 года.

«Project Fantasy — это игра, мир и интеллектуальная собственность, которые мы абсолютно любим и которым остаёмся преданы на 100% сейчас и в будущем. Эта замечательная вселенная обязательно увидит свет», — IO Interactive.

Xbox же ждёт «перезагрузка», которая может обернуться закрытием игровых студий. Под угрозой:

  • Compulsion Games (We Happy Few, South of Midnight)
  • Double Fine (Psychonauts, Brütal Legend, Full Throttle Remastered)
  • Ninja Theory (Hellblade)
  • Undead Labs (State of Decay)
  • Arkane Studios (Dishonored, Prey) — плюс потенциальная отмена Marvelʼs Blade.