Создатели 007 First Light больше не сотрудничают с Xbox по Project Fantasy

Создатели Hitman и 007 First Light больше не сотрудничают с Xbox по Project Fantasy
Project Fantasy, новая игра создателей Hitman и 007 First Light, потеряла внешнего инвестора. О прекращении сотрудничества объявила сама IO Interactive.
Project Fantasy финансировалась «внешним партнёром», которым, как оказалось, был Xbox. Компания подтвердила разрыв отношений порталу Bloomberg, сославшись на «пересмотр своих инвестиций». При этом Microsoft планирует вкладывать в игры «ту же сумму, что и в прошлом году».
А IO Interactive теперь ждут «кадровые перестановки». Работа над Project Fantasy продолжится. Напомним, что это многопользовательская фэнтезийная RPG, которую анонсировали в феврале 2023 года.
«Project Fantasy — это игра, мир и интеллектуальная собственность, которые мы абсолютно любим и которым остаёмся преданы на 100% сейчас и в будущем. Эта замечательная вселенная обязательно увидит свет», — IO Interactive.
Xbox же ждёт «перезагрузка», которая может обернуться закрытием игровых студий. Под угрозой:
- Compulsion Games (We Happy Few, South of Midnight)
- Double Fine (Psychonauts, Brütal Legend, Full Throttle Remastered)
- Ninja Theory (Hellblade)
- Undead Labs (State of Decay)
- Arkane Studios (Dishonored, Prey) — плюс потенциальная отмена Marvelʼs Blade.