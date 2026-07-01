Создатели 007 First Light больше не сотрудничают с Xbox по Project Fantasy

Project Fantasy, новая игра создателей Hitman и 007 First Light, потеряла внешнего инвестора. О прекращении сотрудничества объявила сама IO Interactive.

© Project Fantasy

Project Fantasy финансировалась «внешним партнёром», которым, как оказалось, был Xbox. Компания подтвердила разрыв отношений порталу Bloomberg, сославшись на «пересмотр своих инвестиций». При этом Microsoft планирует вкладывать в игры «ту же сумму, что и в прошлом году».

А IO Interactive теперь ждут «кадровые перестановки». Работа над Project Fantasy продолжится. Напомним, что это многопользовательская фэнтезийная RPG, которую анонсировали в феврале 2023 года.

«Project Fantasy — это игра, мир и интеллектуальная собственность, которые мы абсолютно любим и которым остаёмся преданы на 100% сейчас и в будущем. Эта замечательная вселенная обязательно увидит свет», — IO Interactive.

Xbox же ждёт «перезагрузка», которая может обернуться закрытием игровых студий. Под угрозой: