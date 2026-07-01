Геймер подписал договор с супругой ради 10-дневной игры в GTA VI

Один из фанатов Grand Theft Auto VI заключил со своей супругой договор в преддверии выхода игры. Согласно документу, в течение десяти дней после релиза мужчина сможет посвящать прохождению игры столько времени, сколько сочтет нужным, сообщает India Times.

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Соглашение рассчитано на период с 19 по 29 ноября. В это время супруга обязуется не отвлекать игрока во время сюжетных миссий, кат-сцен и погонь, а также не перекрывать телевизор. За нарушение этих условий предусмотрены штрафы.

Кроме того, договор запрещает использовать фразы вроде «Это всего лишь игра», «Можешь сделать это позже» или «Ты еще не наигрался?». При этом объятия, поцелуи и просьбы о помощи предлагается перенести на периоды, свободные от прохождения игры.

В документе предусмотрено и исключение: если супруга купит Grand Theft Auto VI или вложит в покупку не менее £40, она получит право один раз проигнорировать любое из прописанных правил.

GTA VI выходит 19 ноября на PlayStation 5 и Xbox Series X/S. Версия для ПК пока не анонсирована.

Ранее в Госдуме назвали GTA VI смрадом американизма.