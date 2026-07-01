Создатель Expedition 33 считает Breath of the Wild первой игрой с открытым миром

Геймдиректор Clair Obscur: Expedition 33 Гийом Брош назвал первую игру, которая смогла покорить его своим открытым миром. Это The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

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По словам Броша, именно эта игра первой оправдала ожидания от открытого мира, подарив настоящую свободу во время исследования (да ещё и без мини-карты).

«Десять тысяч вещей происходят по пути. Вы никогда не окажетесь там, куда планировали идти, потому что вас постоянно что-то отвлекает.

С точки зрения дизайна уровней, это абсолютный мастер-класс».

Изначально Брош вообще не хотел притрагиваться к The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Он в принципе не особо любит концепцию открытого мира и не думал, что ему понравится.

Брош буквально заставлял себя проходить Breath of the Wild, потому что «все говорили, что это хорошая игра». К счастью, так и оказалось.

Говоря о других исключительных проектах, Брош упомянул Kingdom Hearts 2. Её он поместил в личный топ-5 лучших игр в истории.

Создателя Expedition 33 настолько покорил геймплей Kingdom Hearts 2, что он до сих пор пытается найти что-то похожее. Kingdom Hearts 3, по его словам, неплоха, но ей не удалось достичь «исключительного» уровня игрового процесса, представленного во второй части.