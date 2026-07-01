Бывший глава PlayStation раскритиковал компанию за отказ от PC-рынка

Бывший глава PlayStation Шон Лейден прокомментировал решение компании отказаться от выпуска своих сюжетных одиночных игр на PС.

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Лейден отметил, что подобная стратегия позволяла защищать основной бизнес и знакомить с продуктами Sony аудиторию, которая никогда не купила бы консоль ради одной игры. Он добавил, что огромное количество людей в мире пользуется только PC, и с ними тоже важно поддерживать связь. При этом Лейден заявил, что эксклюзивы для консолей тоже важны.

«Если бы игры выходили на PlayStation и PC в один и тот же день, уникальная идентичность системы была бы утрачена, что привело бы к серьёзным проблемам. Если вы делаете всё доступным везде, то превращаетесь в товар. И когда вы становитесь товаром, вы просто соревнуетесь по цене, а это гонка на выживание», — сказал Лейден.

Ранее глава Sony Interactive Entertainment Хидэаки Нисино заявил, что корпорация не будет делать скидки на PlayStation, чтобы не терять деньги. Что будет с ценой на PS6 пока неизвестно, но в СМИ уже появляются сообщения, что она может доходить до 1500 долларов.