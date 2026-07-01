Conan Exiles получит бесплатную сюжетную линию

Разработчики CONAN Exiles объявили, что 21 июля начнёт выходить новая сюжетная линия «Наследие королей-великанов». Получить доступ к ней можно будет бесплатно.

© Conan Exiles

Первая из четырёх частей отправит геймеров под Безымянный город на битву с новым мощным боссом. Герои столкнутся со множеством испытаний, а чтобы справляться с ними чуть легче, разработчики вернули очень важную функцию. Она позволяет восстанавливать мощное легендарное снаряжение, что даёт возможность экономить ресурсы и не лишаться лучшей экипировки.

Сюжетные главы «Наследия королей-великанов» будут добавлять с бесплатными обновлениями, подробностей о которых пока нет.

В мае разработчики Conan Exiles выпустили улучшенную версию игры с переработанной графикой, повышенной производительностью и более интегрированным миром на UE5. Правда, на консолях она пока не вышла — команде не хватает ресурсов.