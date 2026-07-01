Онлайн Watch Dogs 2 в Steam внезапно вырос до 16 тысяч

В сети обратили внимание на всплеск интереса к Watch Dogs 2. Хакерский боевик на днях привлёк в Steam более 16 тысяч игроков одновременно (16 399).

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Несколько лет подряд, где-то с июня 2019 года, ежемесячный онлайн Watch Dogs 2 в Steam не достигал 10 тысяч. А несколько последних месяцев плавал на уровне ~1-2 тыс. Свежий же показатель приблизился к общему пику в 18 138 игроков одновременно, который был установлен на релизе в 2016 году.

Стоит отметить небольшой прирост и у первой части Watch Dogs — почти 3,5 тысяч игроков одновременно. А вот у Watch Dogs: Legion ничего не изменилось.

Возможно, «виной» ажиотажа стал другой ажиотаж — вокруг GTA 6. Все игры также участвуют в масштабной «Летней распродаже» в Steam.

А вот саму серию Watch Dogs, к сожалению, могли убить и похоронить после «коммерческого провала» Legion. Правда, споры об этом ещё ведутся.